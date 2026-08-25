Alajuelense recibe una mala noticia previa a su crucial duelo ante Plaza Amador

La Liga Deportiva Alajuelense se juega la vida este miércoles por la Copa Centroamericana cuando reciba al Plaza Amador de Panamá, pero previo a dicho compromiso se llevó una mala noticia con la que sacaba pecho.

Los vigentes tricampeones centroamericanos dejaron de ser el mejor equipo del área tras los últimos resultados del Saprissa y Olimpia, que los superaron, mientras que los manudos vienen de caer sorpresivamente en El Salvador contra el Luis Ángel Firpo.

La Liga perdió el primer puesto en la tabla de Centroamérica de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Olimpia de Honduras se convirtió en el nuevo líder de Centroamérica y, en el ranking de Concacaf, se ubica en la casilla 34 con 1.168 puntos.

En la siguiente casilla se ubica el Saprissa; en Centroamérica está segundo y, en Concacaf, ocupa el sitio 38 con 1.159 puntos.

Alajuelense cayó a la tercera posición de Centroamérica, siendo el número 40 de toda la región con 1.158 puntos.

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El cuarto de Centroamérica es el Municipal de Guatemala con un puntaje de 1.146 para colocarse en el puesto 44 en la confederación.

El quinto lugar centroamericano lo completa el Club Sport Herediano con 1.137 puntos y el lugar número 48 en toda la Concacaf.

El Club Sport Cartaginés es el octavo de toda Centroamérica, quedando en el puesto 58 de Concacaf con 1.111 en el puntaje.

Los manudos llevaban mucho tiempo en lo más alto de la tabla tras conquistar tres cetros consecutivos de Copa Centroamericana; sin embargo, fueron desplazados y ahora necesitan un buen resultado este miércoles, a las 8:30 de la noche en el Morera Soto, para seguir con vida en la disputa por el tetracampeonato de la región.