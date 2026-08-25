Erick Lonis explota contra Enrique Osses y el VAR apoyando las declaraciones de Medford

En el Saprissa hay un claro malestar con el arbitraje luego de lo ocurrido en el duelo ante Inter San Carlos, que acabó con derrota para los de Tibás, algo que Erick Lonis externó para tirarle a la herramienta y a Enrique Osses.

En medio de la salida del equipo rumbo a Honduras para el duelo de la Copa Centroamericana contra Olimpia, Lonis mencionó su apoyo por las palabras de Medford, en las que atacó al arbitraje llamándolos “mala leche”, algo que Osses señaló como desacertado y generó más enojo en Erick.

Lonis le tiró a Osses y al VAR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo apoyo las palabras de Hernán de la forma en la que dijo y lo que dijo. Enrique Osses debería analizar la estadística; si analiza la estadística sobre la que tenemos referencia, se dará cuenta de que lo que dice Hernán tiene todo el sentido de las palabras, pero si no analiza las estadísticas y las cosas que ha enfrentado, obviamente él va a dar esas declaraciones”, agregó Lonis.

El exarquero tibaseño afirmó que tienen estadísticas en las que se ve que el Monstruo no ha tenido un trato justo en el tema arbitral.

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“Los invito a todos a que analicemos las estadísticas; no es solamente percepción o que me pareció esto. Además, lo que hizo Enrique Osses la vez pasada sacando un informe totalmente descontextualizado previo a la fase final con bases que no se ajustaban a la realidad me parece desacertado, pero cuando uno dice estas cosas a la gente no le gusta, pero yo invito a la gente a que analice las estadísticas, y se darán cuenta de que Hernán tiene razón, al menos en las que tenemos del 2018 al 2023″, dijo.

Lonis finalizó con duras palabras contra Osses y el VAR, pese a que Enrique renunció a la comisión de arbitraje.

Osses aseguró que las palabras de Medford fueron desacertadas. (JOHN DURAN/John Durán)

“Para que le piten un penal a Saprissa, hay que hacer un concilio y verlo una y otra vez, y ya nos ha pasado que el VAR se ha equivocado muchas veces con Saprissa; si alguien va a hablar, hay que analizar. Estoy de acuerdo totalmente con Hernán; o nos defendemos o vamos a seguir viendo este tipo de cosas. No solo a nosotros, también le ha pasado a Cartago y otros equipos”.

“Ya es hora de que se haga justicia y que se le ponga un alto en el camino a esta charlatanería en el uso y forma que se usa el VAR; no ha sido una buena experiencia, da una sensación de injusticia”, sentenció Lonis en los micrófonos de Fox.