Allá por 2006-2007 Jaime le dice a Míchel, por entonces director de la cantera madridista: “Fíjate en este chico”, y le pasa un vídeo. No obstante, no fue hasta los 11 años cuando el Madrid le vio los ojos de cerca. Fernando Quintanilla, ojeador del Real en la zona, marca el nombre de Brahim, hay hasta una reunión con Valdano y Paco de Gracia, ambos en el organigrama blanco. Pero el Madrid no solía fichar a chicos que no fueran infantiles. Y el fichaje blanco por el entonces se diluyó.