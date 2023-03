A Géiner Segura no le asusta la posible llegada de Wálter “Paté” Centeno

El entrenador de Puntarenas FC, Géiner Segura, dijo luego del sonado triunfo contra Saprissa de este viernes, que trabaja sin miedo pese a la posible llegada de Wálter Centeno a la gerencia deportiva del equipo.

En los últimos días, ha sonado el nombre del Paté en la Perla del Pacífico y muchos atan cabos y consideran que eso puede significar una presión extra para el técnico pues con Centeno en el equipo, puede darse un cambio de timón en la dirección técnica, en caso de que los resultados no sean positivos.

Puntarenas FC sacó un buen triunfo ante Saprissa, con Géiner Segura de técnico. (Alonso Tenorio)

A Segura le preguntaron este viernes, qué pensaba de la llegada de Paté.

“Voy a ser claro, a partir de ahorita, Géiner Segura no está por miedo, o si no, no podría dirigir, he llegado a entender, a través del tiempo, que en el fútbol puede llegar a pasar cualquier cosa”, manifestó.

Recordemos que antes de llegar a Puntarenas, Segura era el técnico de Herediano, pero los resultados no llegaron y fue removido del cargo por Jafet Soto, el gerente general del equipo de las flores en ese momento y quien asumió el puesto de Segura.

“Por qué me voy a sorprender si en un momento un gerente baja y es técnico, ya me pasó también, ya tengo la experiencia, entonces no me va a extrañar si hoy veo a un técnico en la gradería viendo los partidos y luego lo nombran”, añadió.

Puntarenas derrotó a Saprissa 3 a 2. (Alonso Tenorio)

“Esto es un circuito cerrado y es claro lo que puede pasar en el fútbol. Yo me dedico a trabajar, los resultados son los que mantienen a un técnico y tengo que tratar de sacar resultados, ser feliz y dar gracia a Dios de que tengo la oportunidad de ser el técnico en un equipo como Puntarenas sin andar hablando mal de nadie, ni dando contenido que no tengo que dar”, dijo.