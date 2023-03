Géiner Segura llegó a Puntarenas y puso reglas muy claras a los jugadores

Géiner Segura, entrenador de Puntarenas FC, tendrá un duro compromiso este sábado a las 8 de la noche en su debut en el banquillo en el cuadro chuchequero, ante el Club Sport Herediano, su anterior equipo y al que conoce con pelos y señales, pues hace tan solo 18 días trabajaba con ellos.

Géiner Segura le pide a sus jugadores mucho carácter. (PFC)

Segura conoce al dedillo el camerino florense, las fortalezas y debilidades de sus jugadores y la fuerte mentalidad de competencia grupal que existe en ese equipo. De paso, sabe algunos pormenores del entrenador Jafet Soto, quien lo sustituyó en el banquillo rojiamarillo.

Pero también es importante para Segura, sentir la chema porteña, ya que él nació en esta provincia, como lo dijo en el día de su presentación.

“Yo soy puntarenense… soy cédula seis, nací en Golfito, en Río Claro. Me ilusionó mucho porque cuando uno viene a jugar acá siente todo este ambiente, el trabajo también. Esperemos que las cosas salgan de la mejor manera”, expresó.

Para muchos jugadores, el conocimiento que tiene Géiner Segura de los florenses puede ser una ventaja importante, pero no definitiva.

La increíble profecía que Géiner Segura hizo cinco años antes de ser campeón

“Son muy pocos días de trabajo con él, pero le gusta el orden y que no negocia la actitud, le gusta que seamos un equipo que dé todo en la cancha”, comentó Yoserht Hernández.

Yoserht Hernández, dice que ya está al cien por ciento. (Cortesía )

El volante sabe que los detalles y tips que pueda dar Segura son importantes, pero de nada vale si no afinan lo propio.

“Creo que nos ayuda un poco a pesar de que con Jafet manejan otra idea, pero la clave está en lo que hagamos nosotros”, expresó.

Herediano lleva tres partidos con Jafet Soto, quien sustituyó a Géiner en la dirección técnica, con un saldo de dos victorias, ante Saprissa y Pérez Zeledón (4 a 1 y 3 a 2 respectivamente) y una derrota ante el Cartaginés 1 a 0.

Con esa racha positiva, enfrentará a un Puntarenas que también viene con la moral al tope luego de quitarle el invicto al superlíder del torneo Liga Deportiva Alajuelense con una victoria de 1 a 0. Es un duelo no solo por los puestos de clasificación, sino entre dos equipos que vienen de conseguir triunfos importantes en sus últimos partidos.

“A cómo está el torneo todos los partidos son finales y lo tomamos con la misma seriedad, pero sí es un partido que sumando los tres puntos nos acerca a nuestros objetivos”, expresó Hernández.

El Puerto necesita, eso sí, que los jugadores estén al cien por ciento de sus capacidades para el duro compromiso de este sábado y que vuelvan a generar el fútbol que tan buenos frutos les dio el torneo pasado.

Figura de Puntarenas pensó dejar el fútbol cuando trabajó en construcción

A Yoserth por ejemplo, uno de los hombres pensantes en el medio campo, le ha costado un poco meterse en el ritmo del equipo, aunque dice que ya está al cien por ciento y desea enfrentar a los florenses.

“Ya me siento bien gracias a Dios, el arranque me ha costado un poco, tomar confianza de nuevo, la situación del equipo no ha sido la mejor, entonces creo que eso me ha afectado también, pero me he enfocado en prepararme mejor física y mentalmente para retomar mi mejor versión y ayudar al equipo que es lo más importante”, dijo Hernández.

De los heredianos no pudimos obtener declaraciones porque por motivos de fuerza mayor dijeron que no iban a enviar reacciones de Jafet Soto, que en un principio estaban previstas.