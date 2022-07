La increíble profecía que Géiner Segura hizo cinco años antes de ser campeón

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, hizo una profecía que le paró el pelo a una familia de Palmares que es aficionada al campeón nacional.

La familia no solo fue testigo de la profecía del entrenador brumoso, sino que tiene una prueba escrita en Facebook de cuando Segura visitaba el negocio familiar, que se ubicaba en Palmares (ya no existe).

Rónald Rodríguez

La historia ocurrió cuando Géiner era el técnico de Palmares, en la segunda división, pero en ese momento vivía en San Carlos.

Recordemos que Segura fue el técnico que ascendió a los Toros del Norte y muchas veces pasaba a tomar agua de pipa a la verdulería de don Rónald Rodríguez.

La fecha exacta no se sabe con certeza, pero Rodríguez nos relata lo ocurrido.

07/07/2022 Cartago. En la Vieja Metrópoli, la celebración del título como Campeón Nacional de fútbol mayor se extendió hasta la madrugada. El equipo fue recibido en el plantel de Lumaca donde hizo trasbordo a una carroza que los llevó hasta el Palacio Municipal. Tanto durante el recorrido como en la Plaza Mayor hubo gran cantidad de aficionados celebrando la llegada de los integrantes del Club Sport Cartaginés que hicieron historia al lograr el cuartro campeonato de fútbol nacional después de 81 años sin lograrlo. El técnico Geiner Segura,trofeo en mano, también celebró con la afición. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo tenía una verdulería en el centro de Palmares, a la par de una bomba, él venía de San Carlos a entrenar a Palmares y lo primero que hacía era llegar a la verdulería y se mandaba una agua de pipa.

“Allí empieza la historia, la primera vez que fue, llegó mi sobrino, que lo conoce, y le dijo, ‘mae, ¿qué anda haciendo acá?’, y Géiner le dijo, ‘me vine a entrenar a Palmares’ y después salió mi hijo Josué y le dijo, ‘mirá al Fantasma, nosotros somos cartagos”.

En ese momento, Rónald dijo unas palabras claves.

“Le dije, ‘quiero ver a Cartago campeón’. Y hasta que me dan escalofríos recordarme, él (Geiner) lo dijo ese día, pero en serio, expresó: ‘el día que yo sea técnico de Cartago, yo lo voy a hacer campeón”, contó Rodríguez.

El técnico siguió yendo a la verdulería y tiempo después Rodríguez se lo topó en el parque central de Palmares y Géiner le dijo: “ya me llamaron de Cartago, ya me contactaron”.

El asunto no queda allí, pues la gente siempre quiere pruebas.

Resulta que don Rónald le dijo a su hijo que publicara en Facebook algo de esa conversación para que después la gente no anduviera diciendo que era una mentira y Josué hizo un posteo que tituló: “Grande profe”, cerca de cuando contrataron a Géiner en el conjunto de la Vieja Metrópoli.

“(...) usted me dijo: ‘algún día voy a llegar a entrenar a Cartago y cuando yo llegue, lo voy a hacer campeón’, hace unos siete años de eso y bueno, llegó el tiempo (...), ahora solo queda el campeonato”, dice parte de esa publicación.

El técnico respondió a ese post.

“Es un sueño, un deseo que hace tiempo yo tenía en mi corazón y en mi mente y hoy Dios lo pone en mis manos, para mí estar aquí es una bendición grande”, escribió Géiner entre otras cosas.

Esa publicación se hizo 50 semanas antes de que el Cartaginés obtuviera el brillante campeonato ante Alajuelense.

En algún momento dijeron que yo fui el que pronostiqué eso, pero no fui yo, fue Géiner. Me da escalofrío recordarlo”. — Ronald Rodríguez, aficionado del Cartaginés

Cuando Cartaginés llegó a las instancias finales, la familia de Palmares, --don Ronald es de Los Chiles de Aguas Zarcas--, recordaron aquella profecía.

Los brumosos enfrentaron en semifinales a Herediano y ganaron el primer partido 1-0 en el Fello Meza y debían visitar al Team en el estadio Nacional, donde se quedaron con un hombre menos y recibieron un pepino que igualaba todo. Pero Jeikel Venegas consiguió el gol del empate y de la clasificación.

Aquel relato estaba cada vez más cerca.

Después, llegaron las series ante Alajuelense, algo que no era sencillo, pues para cumplir con aquella especie de profecía, Cartaginés debía ganarle dos llaves a los manudos.

“Cuando estábamos contra Heredia yo sentía que íbamos a ser campeones, luego la Liga, es un equipazo, una máquina, pero lo sentía en mi corazón.

“En San Carlos, de niño, tenía primos heredianos, saprissistas, liguistas y yo era cartaginés y nunca me pudieron volcar. Yo siempre fui aficionado del equipo azul y por eso me hizo muy feliz el campeonato y por eso lo sentía en el corazón”.

“Después del campeonato me llamó una vez y me dijo que si lo recordaba, ¿cómo no lo voy a recordar?, soy un cartago de toda la vida, de corazón”.

También recordó que una de las primeras cosas que dijo Géiner cuando fue campeón fue: “para el señor de la verdulería de Palmares”, pues bien, ya sabemos a quién se refería el entrenador que entró en la historia dorada del decano del fútbol costarricense cuando expresó eso.

