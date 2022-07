Cartaginés solo tiene en sus vitrinas una de las tres copas ganadas, ¿y las otras?

El Club Sport Cartaginés es toda una institución del fútbol costarricense. Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El Club Sport Cartaginés tiene mucha historia, pero pocos títulos nacionales.

Los blanquiazules alzaron las copas de 1923, 1936 y 1940 (entregada esta en enero de 1941); sin embargo, en las vitrinas del estadio Fello Meza solo está la de 1936, las otras dos tienen historias muy curiosas.

Por irónico que parezca, el primer título de campeón ganado por los brumosos terminó en las vitrinas del Club Sport Herediano.

Eso sí, los florenses se dejaron el cetro con todas las de la ley aunque algunos digan --de manera inexacta-- que se lo “alzaron”.

Aquella copa se llamaba Al Siglo Nuevo y fue donada en 1922 por Guillermo y Enrique González Herrán, dueños de la tienda El Siglo Nuevo (de ahí el nombre).

El trofeo de campeón de Cartaginés de 1923 lo debió ceder al año siguiente al Herediano. Foto: Cortesía Herediano.

“Este trofeo se dio en forma condicionada, solo podría considerarse su propietario al equipo que lo obtuviera en tres ocasiones. El Club Sport Herediano se lo dejó al conseguir el campeonato de 1924, uniéndose a los logrados en 1921 y 1922, mientras que en 1923 lo hizo el Club Sport Cartaginés”, explicó Adrián Escalante, experto en la historia de los trofeos florenses.

La versión de Adrián fue confirmada por otros dos historiadores como José Rafael Soto, quien maneja al dedillo la historia brumosa y José Antonio Pastor, otro experto en la materia.

Pastor nos explicó que en el campeonato de 1923, el Team se retiró luego de que le sancionaran a varios jugadores por un pleito que se armó en una mejenga contra Alajuelense y que el beneficiado fue el Cartaginés.

“Herediano pudo haber quedado campeón en el 23, lo que pasa es que no participó por esa bronca, pero era probable que hubiera vuelto a ser campeón porque tenía el mejor equipo; sin embargo, eso no hace menos el título de Cartago”, dijo Pastor.

Al Cartaginés les dieron un segundo trofeo en 1936 donado por el empresario Jaime Bennett. Foto: Cortesía José Rafael Soto

Con respecto al último campeonato obtenido por los blanquiazules (en 1941, que correspondía al campeonato iniciado en 1940), la historia es aún más curiosa porque ni siquiera se sabe dónde está el trofeo; ni siquiera existe una foto conocida para saber al menos cómo era.

Soto contó que la versión más comentada es que luego de quedar campeones, el trofeo fue llevado Honduras, donde se le perdió el rastro.

“Hay muchas historias, una de ellas dice que una familia que vivía en barrio Los Ángeles en Cartago se fue a vivir a Tegucigalpa y se llevó el trofeo, pero eso es casi una leyenda, no hay nada que lo confirme. En algunos momentos se han dado nombres y teléfonos de las personas que supuestamente tienen el trofeo y no se ha dado con nadie”, dijo Soto.

Carlos Loría, exvicepresidente brumoso, viajó en una ocasión a Honduras por asuntos de negocios entre el 2014 y el 2015, por lo que aprovechó para hacer averiguaciones sobre qué pasó con el trofeo.

Esta copa es el único título de campeón que tiene el Cartaginés en sus vitrinas. Foto: Cortesía José Rafael Soto

“Lo que se dice es que quien se lo llevó es el nieto del capitán del equipo y se lo llevó a Honduras, en donde se hizo un empresario exitoso. A mí, una persona me aseguró que lo tenía en su casa.

“Yo conseguí referencias de la empresa, traté de localizarlo y no coincidían los nombres, el gerente de la empresa no era el mismo que me dieron, al final no pude ubicarlo ni en Tegucigalpa ni en San Pedro Sula, hice el intento y no me dieron razón, supongo que por motivos de seguridad”, añadió.

