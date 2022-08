Figura de Puntarenas pensó dejar el fútbol cuando trabajó en construcción

El dicho de que nadie es profeta en su tierra, no aplica para el volante porteño Yoserth Hernández.

Luego de vivir 24 años fuera de Puntarenas, el futbolista volvió a su tierra natal para jugar con el PFC y actualmente es de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Alexander Vargas.

El talentoso volante, de 26 años, está teniendo un gran inicio de campaña con el Puerto, lugar donde no vivía desde que tenía dos años de edad.

Fue criado en San José y ha jugado con Limón FC y Grecia en primera división, así como con varios equipos en segunda.

Yoserth Hernández, Puntarenas FC (Cortesía )

Yoserth nació el 16 de enero de 1996 y dice estar listo para recibir a Cartaginés el domingo a las 4:00 p.m. en el Lito Pérez.

“Siento que va a ser un partido totalmente diferente al que jugamos en Cartago, sabemos que ellos vienen a ganarnos, entonces, tenemos que tratar de seguir intensos, con la misma idea y salir a buscar el partido desde el inicio”.

- ¿Cómo llegó al fútbol y quién fue su primer entrenador?

Empecé como a los 15 años en la UCR; Diego Zamora fue mi primer entrenador, una persona de la que aprendí mucho. Debuté en el 2016, en Limón.

Yoserth Hernández, Puntarenas FC (Cortesía )

-¿Cuál es la clave del éxito de Puntarenas?

Ser tan unidos, las ganas de todos de salir adelante y que siempre hemos puesto a Dios por delante antes que cualquier cosa.

- ¿Aspira a la Selección Nacional?

Más que aspirar, sería un sueño llegar a la Selección, es algo que desde niño uno siempre ha tenido en mente y más por todo lo que me ha costado estar donde estoy hoy.

-¿Cuáles han sido sus momentos más difíciles en el fútbol?

He tenido muchos, pero todos los he tratado de tomar como aprendizaje. Muchas veces me cuestioné por qué no se me daba la oportunidad que quizás merecía, pero todos esos malos momentos me ayudaron a madurar y crecer, gracias a eso y a que nunca dejé de creer en mi capacidad, hoy estoy donde estoy.

-¿Pensó en dejar el fútbol en algún momento?

Claro, cuando estaba en Grecia, el entrenador, que era Wálter Centeno, contaba conmigo al terminar el torneo y el gerente de ese momento me llamó a los días para decirme que no seguía en el equipo, que Paté no me quería. Lo tomé normal, pero me extrañó. Al tiempo me di cuenta que era mentira del gerente, él inventó eso para quitarme del equipo. Dejé de jugar unos meses, me fui a trabajar con mi papá, en construcción. Luego de unos meses me llamaron de Escazuceña y entonces volví a intentarlo.

-¿Cuál es su expectativa?

15/08/2022 Puntarenas derrotó de visita a Pérez Zeledón. (Rolando Áviles de FaroPuntarenas)

Tengo muchas como todo jugador, pero pienso en ir paso a paso, trabajar más fuerte. Las cosas se van a dar en el tiempo de Dios.

- ¿Cree que algún equipo grande le puede poner el ojo?

Creo que vengo haciendo las cosas bien, pero son pocos partidos, está empezando el torneo y ahora solo pienso en ser constante y ayudar al grupo a conseguir los objetivos que tenemos, pero claro que todos trabajamos para que algún equipo de esos lo vuelva a ver uno.

- Futbolísticamente, ¿se entiende muy bien con Anthony Hernández?

Tengo muy buena relación desde segunda división y siempre hablamos las cosas que podemos hacer en los partidos para ayudar al equipo y aprovechar las virtudes que tenemos.

- ¿Cuánto han aportado al equipo los que vienen de Limón?

Mucho, no solo en lo futbolístico, sino también en el ambiente, son grandes personas y muy alegres y eso se transmite al grupo.

- La afición agotó en dos horas las entradas para el partido contra Cartaginés, ¿qué opina de eso?

Tenemos muy claro que la afición siempre nos va a apoyar, son parte de esto y quienes nos dan esa motivación extra para dar todo por la provincia.

- ¿Cuál es su principal virtud?

La fe que he tenido, que a pesar de las circunstancias que me ha tocado vivir, he seguido luchando para alcanzar mis sueños.

31/07/2022, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2022 entre el Deportivo Saprissa y Puntarenas FC. (Jose Cordero)

- ¿Como qué cosas?

No son tanto cosas de la vida, pero sí estar en lugares donde no me pagaban, donde a veces no había qué comer, en Grecia me recibieron, pero no había plata y tuve que jugar seis meses gratis, cosas de esas.

- ¿Es el primero en su familia que juega futbol?

Soy familia de Carlos “Zorro” Hernández, somos primos hermanos.

- ¿A quién admira?

Admiro mucho a mis padres, que siempre han dado todo por mí a pesar de todos los problemas que se dan en la vida y ellos son los que me han enseñado a no rendirme y a luchar siempre y aquí estamos dándolo todo por ellos.