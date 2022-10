A Jeaustin Campos se le dibujó un sonrisón al enterarse de una noticia

Jeaustin Campos quedó complacido con la designación de Pedro Navarro.

Ese jueves al técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, lo sorprendieron con una pregunta de la cual no sabía la respuesta o al menos eso dijo, al consultarle sobre la designación de Pedro Navarro para el clásico del sábado ante Alajuelense.

El entrenador tampoco estaba enterado de que la elección se hizo por una rifa, método que le pareció rarísimo por la cara que hizo cuando los periodistas presentes en la conferencia de prensa en La Cueva le contaron.

Tan expresivo como suele ser, igual al enterarse que era Pedro soltó una sonrisa y después llenó de elogios al réferi y afirmó que la designación lo deja muy tranquilo.

“Les voy a decir algo: me gusta la designación, bueno me gusta la rifa, o sea me agrada el resultado de la rifa porque es un árbitro con mucha personalidad. Le da mucha fluidez al juego ya que si alguien se cae, finge faltas o trata de engañar, él más bien ayuda al juego”.

“La verdad te lo digo, a mí me encanta. Ese perfil de árbitro me gusta ya que tiene una personalidad, no se deja llevar con engaños, no condiciona con tarjetas o faltas que no son. Ojalá que le vaya bien igual que a todos nosotros, que sea un buen espectáculo”, dijo.

Sobre la famosa rifa que se realizó y que ha generado tantos comentarios afirmó que es un método que él jamás haría para montar una alineación o elegir nada en el fútbol.

“Diay, allá ellos, yo no puedo hacer una alineación así jamás, ir sacando papelitos y decir, este va a jugar, este también”, dijo

Navarro también dirigió la semifinal pasada entre Alajuelense y Saprissa en el Morera Soto en julio, en la cual los manudos triunfaron 3-1 y tres meses antes, pitó otro clásico en el que esta vez ganó 2-0 el Monstruo en el Estadio Nacional.