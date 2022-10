Juan Carlos Rojas ironizó sobre fecha de clásico: “El viernes es un día muy lindo para ir al estadio”

Juan Carlos Rojas afirma que están en todo su derecho de hacer los cambios de horarios que crean convenientes. (Jose Cordero)

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, explicó este jueves en qué se basaron para programar el partido de vuelta de las semifinales el viernes 14 de octubre ante Alajuelense.

Rojas afirma que no hicieron nada malo al cambiar la fecha del partido pues no rompieron ningún reglamento, se basaron en lo que les permitían hacer y le convenía al equipo

Para Rojas, jugar un viernes un clásico será algo muy bonito y afirma que a la gente le gustará a pesar de ser algo poco tradicional.

“No veo cuál es la crítica, más bien es un ejemplo la competitividad que hay, el equipo programará los partidos a los intereses que le convenga, a este momento es lo que siguen los intereses de Saprissa”.

Algunos manifiestan en redes sociales que podría tratarse de una sacada de clavo por el acuerdo no cumplido en el clásico anterior, cuando se habló de jugar en el Estadio Nacional y al no lograrse se jugó en el Morera Soto y no en terreno neutral y La Teja le consultó al jerarca de manera directa si es así.

”No es ninguna sacada de clavo ni mucho menos, analizamos lo que sirve a Saprissa, es un ejemplo del tema de reglamentos, la UNAFUT determinó que la Liga podía hacerlo en el Morera Soto, si está en el reglamento no debe pasar controversia, da para hablar, Alajuelense lo avaló, cada equipo defina lo mejor para su institución, y así fue”, destacó.