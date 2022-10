Video: Asistente de Alajuelense le tira dardo al Saprissa por horario del clásico

Martín Arriola, asistente técnico, aseguró que hasta el final de la fecha se sabrá si les sirvió o no la jugada. (Sergio Alvarado)

La movida que emplearon en el Saprissa de adelantar el partido de vuelta de las semifinales para el viernes 14 y quitarle un día de descanso a Alajuelense, no es algo que desvele mucho a los manudos

Martín Arriola, asistente técnico erizo, considera que la movida hecha por su archirrival es poco elegante sin embargo será hasta el final de la serie cuando se demuestre si les salió o no la jugada

“Hace un tiempo venimos acarreando no solo partidos sino viajes, hoy estamos llegando tarde y preocupa, pero también sabemos que esta institución siempre se tiene que jugar todo y nos estamos jugando mucho en esta época.

Ayer (martes) dimos un buen paso, ahora vamos a pensar en el sábado, luego en Real España y después en la semifinal de vuelta, que indudablemente creo no es lo mejor que nos pusieran un partido viernes cuando no había necesidad de hacerlo, pero las personas que lo hicieron tendrán sus porqué y después que termine el partido del 14 se verá si se equivocaron o acertaron”, dijo.

FIFA coloca gol de Bryan Ruiz en lista con tantos de Luis Suárez, Maradona y Andrés Iniesta

Martín Arriola: "No hay que ser hipócritas, buscan sacar ventaja" Martín Arriola: "No hay que ser hipócritas, buscan sacar ventaja"

La Teja le consultó a Arriola a su llegada al aeropuerto si él veía mala leche en esta decisión o cómo la tomaba y fue muy directo y tajante.

“No creo que es una situación en la que haya dos lecturas, lo que buscan es tomar ventaja nada más, es así, no podemos ser tan hipócritas de decir algo que no sucede y como lo dije, después del 14 veremos qué pasa. Yo creo que no fue lo adecuado, pero bueno al final todo juega, está dentro del reglamento y será afrontarlo como debe ser”, opinó

Para el 14, los manudos habrán jugado cuatro partidos en diez días, un notable desgaste físico respecto a su rival que tendrá dos semanas largas.