Deportes

A la pareja de Orlando Sinclair le tocó enfrentar un inesperado problema al llegar a Colombia

Nicol Ramos viajó junto a su hija a Bogotá para apoyar al delantero de la Selección Nacional en el amistoso ante Colombia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Orlando Sinclair se llevó a su propia barra a Colombia para el juego amistoso que enfrentará la Selección Nacional este lunes y su pareja se llevó un chasco, recién llegada a suelo sudamericano.

El delantero del Saprissa entró en la lista del técnico Fernando Batista y el atacante aprovechó para que su amada, Nicol Ramos, y su bebita Shaony no se perdieran este encuentro, desde la grada del estadio Estadio El Campín, en Bogotá, la capital colombiana.

LEA MÁS: Orlando Sinclair rompe redes con Saprissa y su papá vibra con cada gol

Nicol Ramos, pareja de Orlando Sinclair
Nicol Ramos, pareja de Orlando Sinclair se llevó un chasco, en su llegada a Colombia, para el juego de la Selección Nacional. Foto: Instagram Nicol Ramos. (Foto: Instagram Nicol Ramos. /Foto: Instagram Nicol Ramos.)

Lo que le pasó a Nicol Ramos

Este domingo se celebraron las elecciones presidenciales en Colombia y, a raíz de la fiesta electoral, había pocos carros por las calles colombianas.

Ramos contó que tuvo que pegarse una buena caminada para llegar al hotel.

“Llegamos un día de elecciones y nos tocó caminar con las maletas por media calle”, escribió la guapa, que quedó agotada por la caminada.

Nicol Ramos, pareja de Orlando Sinclair
Nicol Ramos, pareja de Orlando Sinclair se llevó un chasco, en su llegada a Colombia, para el juego de la Selección Nacional. Foto: Instagram Nicol Ramos. (Foto: Instagram Nicol Ramos. /Foto: Instagram Nicol Ramos.)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaOrlando SinclairSelección NacionalCosta RicaColombia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.