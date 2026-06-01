A la pareja de Orlando Sinclair le tocó enfrentar un inesperado problema al llegar a Colombia

Orlando Sinclair se llevó a su propia barra a Colombia para el juego amistoso que enfrentará la Selección Nacional este lunes y su pareja se llevó un chasco, recién llegada a suelo sudamericano.
El delantero del Saprissa entró en la lista del técnico Fernando Batista y el atacante aprovechó para que su amada, Nicol Ramos, y su bebita Shaony no se perdieran este encuentro, desde la grada del estadio Estadio El Campín, en Bogotá, la capital colombiana.
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Lo que le pasó a Nicol Ramos
Este domingo se celebraron las elecciones presidenciales en Colombia y, a raíz de la fiesta electoral, había pocos carros por las calles colombianas.
Ramos contó que tuvo que pegarse una buena caminada para llegar al hotel.
“Llegamos un día de elecciones y nos tocó caminar con las maletas por media calle”, escribió la guapa, que quedó agotada por la caminada.