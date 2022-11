A Luis Fernando Suárez lo confesaron a profundidad luego de dar lista

Luis Fernando Suárez soltó la lista más esperada por los ticos este jueves Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Luis Fernando Suárez duró casi una hora respondiendo preguntas a más de una veintena de periodistas sobre la lista que entregó de los convocados al Mundial de Qatar 2022.

Las consultas y dudas eran sobre todo tipo de asuntos, desde el motivo para convocar a algunos chamacos u otros que se montaron en el tren de la Sele a último minuto, hasta aquellos que no lo lograron.

En algunas preguntas fue amplio y las respondió sin problemas, en otras desde los gestos de su cara se notaba que no le hacían gracia y una hasta no tardó cinco segundos en responderla.

Suárez fue muy sincero en algunas cosas y confesó que todavía esta mañana no tenía resuelto todos los cupos.

“Costó mucho hacer la lista porque no son solo 26 los elegibles para estar en Qatar, nos hacíamos más preguntas sobre qué necesitábamos para los partidos, la situación actual de cada uno de ellos. Es buscar ser lo más responsable posible. Hasta este jueves en la mañana tenía algunas dudas, soy consciente que debía tomar una decisión autónoma.

“Es un grupo que está enfocado en lo que quiere, tiene muchas ganas, una continua mejora desde que iniciamos, veo enfoque en él, conoce las exigencias que tiene. Veo profesionalismo, entrega por un país, inteligencia, liderazgos. Tiene muchas cualidades que me hace enamorarme de este grupo de jugadores. Siento tranquilidad cada vez que hablo con ellos”, dijo Suárez.

Se resolvió el misterio ¡Estos son los convocados para Qatar 2022!

Los seleccionados para Qatar 2022 fueron dados a conocer mediante un video. (JOHN DURAN)

Uno de los puntos que llama la atención de la lista es que es una renovación de planilla pensando también en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. 16 futbolistas irán a su primer Copa del Mundo.

“Al hablar de la renovación de contrato hablamos en trabajar para el futuro, por eso está Sequeira, Chacón, Martínez, Wilson, Zamora, Aguilera, Anthony Contreras.

“Pensamos en ellos para este Mundial y para el futuro. Tengo que pensar que vamos bien, pero hay que mejorar. No podemos quedarnos estáticos, por eso esta lista con gente joven que podrá estar en próxima eliminatoria”, dijo.

Casos puntuales

Naturalmente a Suárez le consultaron por varios casos puntuales del por qué llamó a ciertos jugadores y qué pasó con otros que no, dónde ofreció todo tipo de respuestas.

-¿Qué le convenció de Álvaro Zamora y Anthony Hernández? ¿Qué vio en ellos?

Cuando se juega de extremo hay que ser creativo, que sean encaradores, desequilibran, hacen cosas diferentes, juegan por dentro y no solo por los costados. En torneo local hicieron cosas diferentes y son cosas que uno ve y valora.

-¿El qué Youstin Salas sea polifuncional, juegue de lateral o contención le dio más puntos en su consideración?

Yo a Salas lo conozco desde hace muchísimo tiempo, hizo cosas muy importantes para la selección, tiene esas características que yo quiero de un volante de primera línea, que es que sea agresivo, solidario y después a eso sumarle que hoy está jugando de lateral derecho, es un plus que tiene.

Video: Youstin Salas se veía en Qatar 2022

-¿En qué se basó para llamar a Johan Venegas, quien no viene mostrando buen rendimiento?

Me gusta Johan Venegas y soy caprichoso.

-Leonel Moreira jugó toda la eliminatoria y al final no lo lleva al Mundial, ¿que sucedió para que tomará esa decisión?

No quiero dar consideraciones o hablar mucho sobre quienes no están. Intento llamar a los que yo crea que son y esperar lo mejor de ellos. No son solo 26 los elegibles, hay muchos más. Había que tomar esa decisión y la tomé, no quiero hacer una consideración distinta a lo que espero hacer, es lo mejor. Equivocarse lo menos posible porque no puede ser perfecta la toma de decisiones.

🇨🇷 𝙇𝙊𝙎 𝙀𝙇𝙀𝙂𝙄𝘿𝙊𝙎 🇨🇷



📝 Estos son los convocados para representar a Costa Rica en el Mundial de Catar 2022 🤩🙌



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷🇨🇷🇨🇷🇨🇷#FCRF #LaSele #PuraVidaEnQatar22 pic.twitter.com/oNfkmYSLf5 — FCRF (@fedefutbolcrc) November 3, 2022

-¿Qué piensa del caso de Orlando Galo?

Con Orlando espero se solucione pronto para él, estoy seguro de su inocencia, tendrá forma de defenderse, pero los tiempos van en contra de él. Si no hubiese ocurrido, en esta lista estuviera Orlando. Que él sea el estandarte de la próxima Selección. Sé lo que es como persona.

Poco tiempo

Sobre lo que será el calendario y el grupo, el seleccionador reconoció que tendrá todo el grupo listo con menos tiempo de lo que hubiera deseado, pero es una circunstancia que le toca enfrentar.

“Tendré el grupo completo el 13, que llegarán Navas, Calvo… Juan Pablo no sé. El resto los tendré el lunes. Para otros mundiales teníamos 3 semanas antes y esta vez 10 días para la competencia. Hay que asumir que todo lo que se hizo antes debe aplicarse, el grupo sabe a lo que juega. En Corea aprovechamos para que ellos vieran cada país que vamos a enfrentar. Fue un gran taller”, el técnico está pensando en todo.