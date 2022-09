¿A Luis Javier Paradela lo saló su agente?

Javon East y Luis Paradela no podrán jugar el domingo contra Grecia. John Durán.

Parece que Simone Ghirlanda, agente de Luis Paradela, saló al jugador, porque desde que salió a callar a los detractores del cubano, el delantero no volvió a meter goles.

Paradela sigue mostrando un nivel aceptable, corre, remata, se barre, recupera balones, pero nada que mete golcitos.

¿Será que le cayó una maldición al cubano?, ¿o que realmente lo saló?

Para poner las cosas en contexto, el 28 de agosto Saprissa venció 2-1 a Cartaginés en el Ricardo Saprissa y Paradela anotó su cuarto gol de la temporada, por lo que Ghirlanda aprovechó para rajarse como la manta en redes sociales.

“¿Dónde se fueron todos esos papagayos que al principio de la temporada decían que Paradela no está para equipo grande?, que es jugador de equipo chico, que Paradela no es buen jugador, que Paradela no tiene gol, no tiene producto final y que se deja expulsar cada vez”, escribió Ghirlanda en Instagram en aquel entonces.

Luis Paradela es muy buscado por la afición. (Alonso Tenorio)

“Pero, ¿dónde están todos esos papagayos? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Dejen el fútbol, no es deporte para ustedes el fútbol, no saben nada de fútbol”, añadió el agente.

Oídos sordos

El exjugador de Saprissa, Benjamín Mayorga, dijo que sería un idiota si dice que Paradela está jugando mal.

“Si usted ve que es individualista y quiere jugar para él, está mal, pero ha demostrado su valía, con esfuerzo y con categoría y no es que no ha tenido opciones, ha buscado, pero de una u otra forma se las atajan”, comentó el Mincho.

Mayorga le recomienda al cubano no hacer caso a los comentarios de la gente, pues muchos no conocen nada de fútbol.

“Que siga concentrado, que no haga caso, a uno le da cólera, todo el mundo hace cuentas en redes sociales y creen que son medios adecuados. Vea, entró Fabricio Alemán y ¿quién le abrió los espacios? Los rivales marcaban más a Javon y a Paradela y Alemán se supo situar en el lugar adecuado”, añadió Mayorga.

Agente de Luis Paradela: “Dejen el fútbol, no es deporte para ustedes, no saben nada”

Incluso, el Indio recordó un caso que se le parece, el del brasileño Adonis Hilario, quien jugaba con los morados a finales de los ochenta y principios de los noventa.

Fabricio Alemán aprovechó que Paradela arrastra marcas, para anotar. (Albert Marín)

“Tuvo unas fechas sin hacer gol, estaba muy triste, porque el delantero vive de los goles y luego metió un gol en la fecha 8 y demostró su calidad. A un jugador no lo puede analizar en ciertas fechas”, añadió.

En todo caso, lo que Mayorga destaca es que Saprissa gane, sin importar quién haga los goles.

“Él no mete goles, pero abre los espacios para que otros los metan. Hernán Medford no metía todos los goles, Rolando Fonseca, Evaristo Coronado, ellos abrían espacios y eran los volantes como el Machillo Ramírez o Juan Cayasso los que anotaban.

“Estoy molesto, porque un grupo de gente dice que Paradela no es para Saprissa, pero le veo muchas condiciones, la entrega, de viaje se ven esas ganas, que aman al Saprissa. Más bien, se debe destacar la buena marcha del equipo, el domingo iban perdiendo y pudieron sacar el resultado en el segundo tiempo. Significa que el equipo va evolucionando”, dijo.

Conozca a la mujer que le roba suspiros al delantero del Saprissa Luis Paradela

Mala suerte

Freddy León, aficionado saprissista, coincide con el Mincho al expresar que Paradela es un jugador esforzado y con mucha calidad, pero que ha tenido mala suerte últimamente.

“Ha tenido poca suerte, pero es un jugador que uno lo ve corriendo todo el partido. Y creo que no se las han puesto muy fácil, tiene que, a Igual que Javon East, acarrear bolas desde atrás”, mencionó.

Dijo que muchas veces hay compañeros que no hacen la jugada correcta y eso puede estar afectando al cubano.

“Veo a Saprissa jugando bien, pero en muchas ocasiones algunos jugadores en lugar de pasar la bola a alguien con mejor ubicación, prefieren intentar hacer el gol y se pierde una buena oportunidad”, consideró.

Manuel Guevara, otro aficionado morado, cree que Paradela sí se debe tranquilizar cuando está frente al marco, pues le está ganando la desesperación.

“Al final, él no es un nueve nato y empezó con una buena racha, pero el trabajo que hace por detrás lo está haciendo bien. Pero sí tiene que trabajar en la definición y calmarse frente al marco”.