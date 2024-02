A Mario García le preguntaron si en el camerino del Cartaginés pasan cosas y respondió esto

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Mario García, respondió la pregunta que ha sido una constante con los últimos técnicos de ese equipo y que se refiere a la indisciplina del equipo.

Cartaginés perdió los seis puntos que disputó con Guanacasteca. (ADG)

El Cartaginés cayó este miércoles 1 a 0 en el estadio Chorotega de Nicoya y lleva un punto en los últimos cinco partidos (cuatro derrotas y un empate) y siempre surge la duda de que si es cierto que los jugadores hacen lo que les da la gana en ese equipo, que es lo que se suele comentar en el ámbito del cuadro de la Vieja Metrópoli.

En la conferencia, el tema fue abordado por un periodista quien le preguntó si pasan cosas en el camerino de los blanquiazules.

LEA MÁS: ¿Qué pasa con Cartaginés? Volvió a caer, ahora contra Guanacasteca y se aleja del cuarto lugar

Garciá respondió: “Yo espero el esfuerzo de los jugadores, el equipo trae temas de años atrás, pero ellos trabajan bien, trabajan fuerte, no es fácil tener tantos jugadores de peso, pero hemos establecido una justicia deportiva ahora con tanta seguidilla, con una especie de rotación para equilibrar cargas y esfuerzos y he tratado de tomar decisiones justas”, explicó.

“Estoy trabajando con toda la fe, se da esto , sé lo que es esto, veinti y tantos años de trabajo y casi siempre ganador, cuando no ganas, apestas, soy el culpable, no hay problema. Pero son puros chismes porque ellos trabajan muy bien y juegan muy bien”, dijo.

“Cuando generas lo que generas en esta cancha, hay cosas buenas que se hacen que no está alcanzando. El equipo tiene una idea, porque puede jugar a lo que sea. Un equipo que pelea todo el tiempo así, no está dividido, está bien trabajado, un equipo que intenta y tiene las oportunidades y no las está concretando, le falta definición y si recibe tres llegadas y un gol, le falta atención”, explicó García.