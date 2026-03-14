A Miguel Herrera le preguntaron si volvería a dirigir a la Selección de Costa Rica y no van a creer lo que respondió

Miguel Herrera, técnico mexicano que no pudo clasificar a la Selección Nacional de Costa Rica al “Mundial más fácil de la historia” le consultaron si volvería a dirigir a la Tricolor y la respuesta, obviamente, generó curiosidad.

Con el Piojo, la Tricolor estuvo tan mal a todos los niveles en el pasado camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, que en el grupo correspondiente ni siquiera logramos colarnos al repechaje, tras quedar detrás de Haití y Honduras, luego de solo poder vencer a Nicaragua en el estadio Nacional.

Miguel Herrera confesó que volvería a dirigir a Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras su despido, Herrera confesó en una entrevista con Toño de Valdés sobre una hipotética posibilidad de volver a dirigir a Costa Rica en el futuro.

“Sí, sin ninguna duda, porque es un país hermoso, es un país donde la gente vive muy bien, es un país caro”, contó el Piojo.

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“Estuve un año y un mes viviendo en Costa Rica. El primer partido que ganamos de la eliminatoria, que era ya del cierre de la primera parte de la eliminatoria; llega el presidente al vestidor y me dice sobre si me iba a ir a México y yo le dije: ‘Perdón, don Osael, usted no entendió que yo vine a vivir a Costa Rica, yo no me voy a México, el lunes tengo que estar trabajando en la liga y viendo los jugadores y reportando a los que lleguen allá, mandando reportes de lo que hicimos’”, confesó Miguel Herrera.

Miguel Herrera fue el técnico de Costa Rica en la pasada eliminatoria (JOHN DURAN/John Durán)

El exseleccionador de Costa Rica fracasó en su intento de llevar a la Nacional a la Copa del Mundo 2026, lo que hubiese significado la segunda de su carrera como timonel luego de clasificar a México al Mundial de Brasil en el 2014.