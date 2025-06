A presidente de equipo nacional lo amenazaron de muerte por amaño de partido

Freddy Campos, presidente del Club Sport Uruguay recordó el día que lo amenazaron de muerte, al denunciar amaños de partidos. Albert Marín. (Albert Marín.)

Un dirigente de la Liga de Ascenso recordó cuando lo amenazaron de muerte, por denunciar aparentes amaños de partidos.

Freddy Campos, presidente del Club Sport Uruguay se mostró preocupado por la situación que se viene dando en la segunda división y aseguró que esto es de años y ha pedido en reiteradas ocasiones, a miembros de LIASCE y de la Fedefútbol, que analicen el tema de raíz.

Campos recordó lo que vivió hace unos cinco años, cuando en un entrenamiento lo contactaron, porque a sus jugadores le querían contar un grave hecho.

“El equipo estaba calentando, estábamos en Puerto Viejo de Sarapiquí y en eso me llamó el director técnico, antes de empezar el entrenamiento, porque los muchachos querían hablar con nosotros. Los jugadores me dijeron que les habían ofrecido dinero para que perdieran contra Puerto Golfito.

“Eso fue como a las 8 de la mañana y me vine de una para San José, y hablamos con los jugadores, me di cuenta quién era la persona que estaba en esto. Los jugadores no aceptaron. Ese día me comuniqué con la Federación y la Liga de Ascenso”, destacó.

Se sale de control

El presidente del cuadro lechero añadió que al frenar el presunto amaño puso en riesgo su vida.

“Cuando esto sale, me llaman de un número teléfono privado y me amenazan de muerte, me dicen que si yo sigo con ese tema voy a tener problemas y me pueden, como fue que me dijeron, me pueden enfriar.

“Ya en la federación estaban enterados del tema y hubo una reunión con los equipos de primera y segunda división, porque esto se viene dando desde hace años. Y ahorita lo que yo pido es que esto llegue al fondo, porque no es posible que el nombre de la Liga de Ascenso se esté manchando por unos cuantos mercenarios, no es posible, nosotros trabajamos con las uñas honradamente, hay muchos equipos que somos honestos, pero hay gente que está manchando el nombre de la Liga de Ascenso”, afirmó.

Campos solicitó que se celebre una asamblea extraordinaria de presidentes de la Liga de Ascenso, para pedir que este tema sea intervenido desde la raíz.

“Cómo los clubes van a conseguir patrocinios si se dan este tipo de cosas, la opinión pública también tiene un concepto de la Liga de Ascenso y estoy muy preocupado por lo que se está dando”, destacó.

Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso informó que dentro de dos semanas habrá una asamblea y en ella se tocarán varios temas, entre ellos el amaño de partidos.