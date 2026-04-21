¿A qué hora y por cuál canal ver Cartaginés vs. San Carlos hoy?

Cartaginés necesita ganar para seguir en zona de clasificación (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

Tras una intensa jornada que dejó el campeonato al rojo vivo, el Cartaginés busca mantener su lugar en la tabla, ante el acecho directo de la Liga, que busca meterse entre los clasificados.

No hay margen de error

El cuadro brumoso depende de sí mismo para asegurar su presencia en la siguiente fase, pero es consciente de que no puede ceder puntos en este tramo decisivo del torneo.

La presión aumenta jornada a jornada, especialmente con rivales directos recortando distancia, lo que convierte este compromiso en una verdadera final anticipada.

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San Carlos aparece como un rival que puede complicar el panorama, en un campeonato donde cada resultado modifica la tabla y mantiene la incertidumbre hasta el final.

El partido se disputará este martes a las 8:00 p.m. en el estadio Fello Meza y se podrá ver por FUTV, en un choque que promete intensidad y mucho en juego.