Amarini Villatoro explotó contra el arbitraje y reveló que no podrá usar a uno de sus jugadores clave

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, explotó contra el arbitraje, ya que considera que viene afectando sistemáticamente a su equipo debido a diversos errores.

Amarini Villatoro dio severas quejas contra el arbitraje que afecta a Cartaginés. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

El técnico chapín ya se hartó; este viernes estaba muy enojado tras la derrota ante Liberia a raíz de un penal en contra que tanto periodistas como analistas arbitrales aseguran que no fue.

Lo que más enojó al técnico fue al acabar el juego, ya que asegura que el cuarto árbitro del partido le dijo que le sacaron tarjeta amarilla a Christopher Núñez y, como ya tenía cuatro a lo largo del torneo, se perderá el próximo encuentro del club ante San Carlos.

LEA MÁS: Se calentó todo: Liberia y Cartaginés protagonizan fuerte bronca al final

“Nos tienen puesto el dedo”: la dura acusación de Amarini

Como no lo había hecho en todo el torneo, el guatemalteco fue muy severo contra el arbitraje.

“Es difícil hablar del arbitraje, como que nos tienen puesto el dedo, ya es demasiado. Todo esto deja mucho que pensar. Yo siempre trato de consultar con gente del arbitraje y fuera del país y no entienden cómo, teniendo una herramienta tan preciada, tan avanzada (VAR), se equivoquen tanto.

“Lo de hoy es increíble, lo del partido pasado es increíble, o sea, fue más penal este que el de Lanfranchi, fue más penal. No, hombre, no, es increíble, de verdad”.

Cuestionamientos a la comisión de arbitraje

Para Amarini lo más increíble es la postura de la comisión de arbitraje, la cual afirma que ellos no cometen errores y lo quieren tapar todo, según comentó el técnico brumoso.

“Somos seres humanos, el árbitro es un ser humano y se equivoca. Lo que pasa es que queremos hacer parecer a la prensa, al aficionado, a los clubes, que los árbitros no cometen errores. Solo en esta parte del mundo no cometen errores. No, son seres humanos y puede pasar, pero sí estamos indignados.

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, en una práctica del equipo esta semana. El timonel quiere el liderato de la Primera División. (Cartaginés/Cartaginés)

“Son errores muy marcados y lo que más lamento y me pone muy triste es que después quieran argumentar las cosas que todo el mundo está viendo.

“Los analistas, los exárbitros, todos lo dicen. Yo creo que eso está muy mal, o sea, le estás diciendo a tu hijo que por ahí se está portando mal, que está bien todo lo que hace”, tiró de manera muy dura.

LEA MÁS: El VAR vuelve a aparecer en un partido de Cartaginés y analista arbitral explota tras decisión

“No quiero pensar mal”: el cierre con sospecha Villatoro

Amarini cerró diciendo que no quiere pensar mal, pero que a veces hasta parece como si hubiera otras intenciones detrás de tantos errores.

“Son errores puntuales que están haciendo que este sí y este no peleen finales. Así de claro. Nosotros vamos a seguir contra todo y contra lo que venga, vamos a lucharla.

Me molesta más que le saquen la amarilla a Christopher Núñez después de terminado el partido, que de casualidad tiene cuatro amarillas y le sacaron la quinta. ¿Es una casualidad? Espero, porque no sé“, finalizó.