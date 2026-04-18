Amararini Villatoro reveló cuál fue el técnico costarricense que le cambió la vida

Amarini Villatoro que su primera experiencia en un banquillo fue en Costa Rica. (Mayela Lopez/Mayela López)

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, ha dado mucho de qué hablar en su estancia por Costa Rica, país que conoce muy bien y que tuvo un rol clave para su formación como técnico según reveló.

Amarini Villatoro revela el origen de su carrera en Costa Rica

El chapín dio una entrevista al periodista Gabriel Vargas en su programa A Fondo Con y allí reveló que la primera vez que estuvo en un cuerpo técnico fue en Costa Rica y por la oportunidad que le brindó alguien a quien apreció muchísimo, don Johnny Chaves.

LEA MÁS: Cartaginés alcanza el liderato con el sello de Amarini Villatoro

Johnny Chaves, la figura que marcó la vida de Amarini

El exentrenador tico falleció en el 2022, pero mucho antes de eso, en el 2006, dio chance para que lo acompañara un joven Amarini, cuando apenas tenía 24 años y vino a Costa Rica más por un hobby que nada, porque en Guatemala ya había terminado su carrera en Derecho.

El técnico afirmó que el chance que le dio Johnny fue algo que le cambió la vida, porque allí cayó en cuenta que esto era lo que quería hacer en su vida. Óscar Alegre habló primero con Amarini y con el aval del de DT se vino y acá hizo buena química con ellos.

“Estuve casi un año con ellos, Johnny fue una gran persona para mí, aprendí mucho de él y siempre le agradecí, siempre seguía su carrera y lo saludaba. Él era una persona muy especial, era muy cerrado como persona, no tenía muchos amigos, de poco compartir, pero una persona muy preparada que me marcó mucho”, recordó.

LEA MÁS: Amarini Villatoro lanza inesperado comentario sobre Hernán Medford

Fidelidad antes que oportunidad: la decisión que definió su camino

Cuando Chaves dejó a los Guerreros, Amarini dice que a él le ofrecieron quedarse como un asistente más, pero por fidelidad se marchó, regresó a Guate y allí inició su carrera de DT, la cual tuvo su origen en Costa Rica, aunque muchos no lo supieran.

LEA MÁS: Thomas Müller dejó un gran recuerdo a Amarini Villatoro y a dos figuras más del Cartaginés