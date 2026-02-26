Thomas Müller dejó un gran recuerdo a Amarini Villatoro y a dos figuras más del Cartaginés

Amarini Villatoro compartió un rato muy agradable con Thomas Müller (William Cordero/William Cordero)

Thomas Müller demostró en la serie que jugó ante el Cartaginés por la Copa de Campeones de la Concacaf, que es todo un crack adentro como afuera de la cancha y se portó de gran forma tanto con los jugadores como con aficionados.

Luego del encuentro ante los blanquiazules en Vancouver, Canadá, el campeón del mundo fue muy accesible y agradable, hasta los periodistas ticos que andaban cumpliendo el partido se llevaron fotos y saludos con él.

La Teja estuvo presente para ver a Thomas Müller siendo un tipazo

Las cámaras de La Teja fueron testigos de su don de gentes y que a diferencia de otras estrellas que apenas terminan el partido se van sin darle bola a nada, saludó a quien se le acercó y pidió un recuerdo.

Sin duda, la camiseta de la leyenda alemana era uno de los recuerdos más deseados y esta se la llevó Cristopher Núñez, el diez brumoso mostró en sus redes sociales la chema que definitivamente será todo un tesoro para él.

Cristopher Núñez se dejó la camiseta de Thomas Müller. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Briceño se llevó chema firmada

Otro caso fue el de Kevin Briceño, quien logró que el exjugador del Bayer Munich le firmara su camiseta, prenda que sin duda pasará ahora como una de sus favoritas.

Tras el compromiso, Briceño compartió en sus redes sociales la fotografía tomada con Müller, mientras sostiene la camiseta firmada, lo que es poca cosa.

Kevin Briceño posó con su camiseta firmada junto al histórico Thomas Müller (Instgram/Tomada de Instagram)

Amena charla con Amarini Villatoro

Uno que tuvo otro tipo de experiencia fue el técnico Amarini Villatoro, quien pudo conversar por unos momentos junto al teutón, el cual le dio la importancia y respeto debido para seguramente halagar a los blanquiazules.

Los ticos le dieron la pelea al Whitecaps, club que no le pudo marcar a los blanquiazules hasta los 50 minutos del segundo partido, una muestra de lo que fue la resistencia tica.

“La constancia será clave, ahora solo hay dos equipos ticos en Concachampions y son cuatro equipos que clasifican a la Copa Centroamericana y si quieres crecer deberías ser dominante en tu área, poner los pies en la tierra y saber que en los últimos años, la Copa Centroamericana no ha sido fácil”.

”Ahora estamos en esta situación y me interesa esa constancia que me permita mejorar. Lo primero es llegar a la Copa Centroamericana y hacerlo bien. Nos topamos con la mala fortuna de enfrentarnos al segundo rival más fuerte. Hasta eso influye, el sorteo, porque con otro rival se puede tener más condicionantes para lograr la hazaña”, dijo el técnico en conferencia de prensa tras el juego.

Amarini Villatoro hasta tuvo chance para bromear un poco con Thomas Müller (William Cordero/William Cordero)

Estos gestos se unen al que tuvo Thomas en el partido de ida, en la que se tomó una foto e hizo un video con un fotógrafo nicaragüense que vino de su país hasta Cartago solo para conocerlo.

