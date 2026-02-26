Fernán Faerron les deja un recado a los jugadores ticos de cómo competir en Concacaf

El Club Sport Cartaginés fue eliminado de la Concacaf Champions Cup el pasado miércoles en Canadá ante el Vancouver Whitecaps; no obstante, los brumosos mostraron garra y compitieron en la gran mayoría de la serie para buscar hacer una hazaña, como lo calificó el técnico Amarini Villatoro.

Después de terminar el duelo en Canadá, el defensor Fernán Faerron brindó las claves que considera para que los clubes de Costa Rica logren competir y trascender en este tipo de torneos a la hora de medirse a instituciones con un presupuesto inalcanzable en comparación con los nuestros.

Fernán Ferron apuntó lo que necesitan los jugadores ticos para competir en Concacaf (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Dolido por el resultado, siento que lo mantuvimos muy bien, pero hay varios puntos que tenemos que mejorar, como falta de personalidad, un poco el creérsela, el saber que podemos jugar de tú a tú”.

“Hay jugadores en el equipo que llevan esa intensidad, pero siento que es falta de creérsela. La intensidad la podemos manejar, le podemos meter más intensidad incluso, pero para mí es más mental; si vos no te la creés, no importa cuánto corras o lo que sea, no vas a poder tener el balón ni nada y siento que va por ahí”, expresó en zona mixta.

LEA MÁS: Bar de Benjamín Pineda lanza duro comunicado y advierte lo que hará contra un periodista

Fernán hizo un apunte para los jugadores de Costa Rica a la hora de afrontar estos juegos y puso como ejemplo lo que se pudo ver en cancha ante el Vancouver, pese a la derrota blanquiazul.

Vancouver se impuso 2-0 a Cartaginés en la serie (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Falta un poco de personalidad, pero eso va más que todo en el jugador tico, que no se la creen. Ya vieron los momentos; obviamente ellos bajan un poco la intensidad y cuando empezamos a jugar con confianza y creyéndonosla, ya sin nada que perder, ya ahí tocábamos la bola y tuvimos algunas ocasiones importantes y siento que es eso lo que nos falta, creérnosla”, comentó a La Teja.

LEA MÁS: Fernando “Bocha” Batista dejó Venezuela de una forma pocas veces vista

Faerrón ya sabe lo que es ser parte de un equipo que logre pasar rondas en la Concacaf, ya que con el Herediano pudieron hacer una remontada en propio suelo mexicano y eliminar al Toluca, para posteriormente imponerse al campeón del Caribe, el Robinhood, en el 2024, pero caer en cuartos de final ante Pachuca.