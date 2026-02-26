Fernando “Bocha” Batista dejó Venezuela de una forma pocas veces vista

Fernando “Bocha” Batista, próximo seleccionador de Costa Rica, dejó su último trabajo con la selección de Venezuela en medio de la polémica, tras su última conferencia de prensa.

Fernando "Bocha" Batista dejó Venezuela tras una polémica conferencia de presna. (AIZAR RALDES/AFP)

La polémica tras la goleada ante Colombia

Los comunicadores venezolanos se molestaron mucho con el técnico che, luego de que en el último partido de la Vinotinto en el que los chamos cayeron en casa 6-3 ante Colombia, el argentino no quiso dar explicaciones de lo sucedido, pues tan solo habló un par de minutos y se fue sin aceptar preguntas.

Eso ocurrió el 9 de setiembre del 2025. Batista llegó a la conferencia, dijo que estaba muy dolido y golpeado por lo sucedido. Agregó que ir al Mundial era algo que le generaba mucha ilusión, ofreció disculpas al pueblo venezolano y luego se marchó.

La prensa venezolana acabó muy molesta con Fernando Batista. (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

Cien segundos fue lo que tardaron las declaraciones del che, según el conteo que hizo la prensa local.

“Simplemente queremos pedirle disculpas al pueblo venezolano, porque teníamos el sueño junto a estos jugadores de clasificar al repechaje. Es un momento muy difícil, muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores; lo intentamos hasta la última fecha.

“Estoy acá por el respeto hacia ustedes (prensa), que siempre me han tratado bien. Simplemente quería decir eso, pedirles disculpas, pero hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Buenas noches a todos”, dijo.

Fuerte reacción de la prensa venezolana

Tras ver la actitud que tomó el argentino, los periodistas se molestaron mucho con lo sucedido. Una de las más críticas fue la famosa comunicadora Antonella González.

“No, no, yo no me lo puedo creer, es increíble, acá el señor Bocha Batista debería dar la cara y responder a las preguntas y al compromiso de los medios de comunicación venezolanos que han estado durante todo el ciclo mundialista en la rueda de prensa, llevando todo lo que ha dicho, arropando su trabajo y un ciclo mundialista. Esto no se puede permitir, es una falta de respeto para el periodismo venezolano y para el venezolano”, comentó visiblemente molesta.

Eliminación y amargura en Venezuela

Tiempo después, en entrevistas que ofreció en Argentina, Batista dijo que no quiso responder preguntas en ese momento, pues sintió que lo más honesto era ofrecer disculpas sin entrar en un intercambio que no estaba preparado para sostener.

En Venezuela quedó mucha amargura de lo que sucedió con su selección tras una eliminatoria en la que quedó en el octavo lugar, en la que los seis primeros clasificaban al Mundial y el sétimo a disputar un repechaje intercontinental.

Solo Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminados de la Copa del Mundo tras el formato que más boletos ha dado en la historia de la Conmebol.