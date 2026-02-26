Teleguía Deportes

Kevin Briceño se lució ante Vancouver y se llevó un recuerdo que jamás olvidará y que muchos desean

Aunque Cartaginés perdió 2-0 ante Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de la Concacaf, Kevin Briceño brilló bajo el arco y se llevó un recuerdo único junto a Thomas Müller

Por Hillary Chinchilla Marín

Cartaginés cayó 2-0 este miércoles en su visita al Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de la Concacaf, pero dejó una representación digna del fútbol costarricense en territorio canadiense.

Uno de los puntos altos fue el portero Kevin Briceño, quien incluso detuvo un penal.

Más allá del resultado, el guardameta vivió un momento que difícilmente olvidará.

Un recuerdo de otro nivel

Kevin Briceño desvió este lanzamiento de penal de Brian White en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés, en la Copa de Campeones de Concacaf.
Kevin Briceño desvió este lanzamiento de penal de Brian White en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Tras el compromiso, Briceño compartió en sus redes sociales una fotografía tomada al finalizar el partido, en la que aparece posando junto al histórico futbolista Thomas Müller, mientras sostiene su propia camiseta, que parece fue firmada por el alemán.

El arquero no necesitó escribir descripción alguna en la publicación. La imagen hablaba por sí sola.

Para los clubes ticos, las oportunidades de enfrentar y coincidir con jugadores de talla mundial como Müller no son frecuentes, lo que convierte el momento en un recuerdo especial para el guardameta brumoso.

Aunque el marcador no favoreció a Cartaginés, la actuación del equipo y el desempeño individual de Briceño dejaron una imagen competitiva en un escenario internacional exigente.

El portero no solo regresará con la experiencia de haber competido en una serie de alto nivel, sino también con una fotografía que quedará marcada como uno de los momentos más especiales de su carrera.

Briceño posó junto al histórico Thomas Müller tras el partido.
Briceño posó junto al histórico Thomas Müller tras el partido. (Instgram/Tomada de Instagram)

