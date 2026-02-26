Bar de Benjamín Pineda lanza duro comunicado y advierte lo que hará contra un periodista

Benjamín Pineda y su socio lanzaron un comunicado dando a conocer malos tratos tras publicaciones en medios. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Fever Sports Bar, negocio que es propiedad del árbitro Benjamín Pineda junto al empresario Pablo Blanco, publicó un comunicado de prensa en el que señalaron con mucha dureza al periodista Ferlin Fuentes.

Comunicado de Fever Sports Bar señala amenazas y responsabiliza a Ferlin Fuentes

En la nota publicada en sus redes sociales, el establecimiento afirma que han sido blanco de insultos, amenazas y malas reseñas en los últimos días, de lo cual hacen responsable al comunicador por sus publicaciones.

En el bar descartan que exista ningún conflicto de intereses como lo señaló Fuentes, pues aseguran que lo que afirma no tiene ningún sustento fáctico ni evidencia que lo respalde, y tampoco se relaciona al desempeñó arbitral de ninguna persona.

“Lo más doloroso no es la polémica en sí, sino que detrás de cada comentario de odio, de cada amenaza y de cada calificación falsa publicada por personas que jamás han pisado nuestro establecimiento, hay trabajadores costarricenses honrados que vienen cada día a cumplir con su labor y que dependen de este empleo para llevar el sustento a sus familias.

“Desde que se publicaron dichas declaraciones, FEVER SPORTBAR ha recibido una oleada de reseñas falsas y negativas en plataformas digitales por parte de personas que nunca han sido nuestros clientes, comentarios que incitan al odio y a la violencia, y amenazas directas contra nuestro personal e instalaciones.

“Este comportamiento, lejos de ser una manifestación legítima de opinión pública, constituye un acto de acoso coordinado que tiene un impacto económico y humano concreto sobre personas inocentes que nada tienen que ver con la controversia deportiva que lo originó”, escribieron.

Fever Sports Bar está unicado en Zapote (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Anuncian acciones legales por daños físicos, patrimoniales y reputacionales

El negocio señala a Ferlin y lo hace responsable de cualquier acto de violencia, vandalismo, acoso o daño ya sea físico, patrimonial o reputacional, que se produzca allí y además indicaron que tomarán acciones legales contra él.

“Hemos iniciado las acciones legales correspondientes para la defensa de nuestros derechos, los de nuestro personal y los de nuestro establecimiento. Esto incluye la documentación de todas las reseñas falsas, comentarios de odio y amenazas recibidas, así como los trámites formales ante las instancias legales competentes”.

La nota cierra haciendo un llamado a la calma a sus empleados y agradeciendo su labor.

