¿A quién le pidió perdón Melissa Herrera tras su participación en el mundial femenino?

Melissa Herrera fue una de las jugadoras que más se mostró afectada por la descalificación en el mundial. (SAEED KHAN/AFP)

La jugadora de la Selección Nacional Femenina Melissa Herrera fue una de las que más se mostró afectada por la pésima actuación de la Tricolor en el Mundial de Australia - Nueva Zelanda, por eso aprovechó las redes sociales para pedirle una disculpa por lo sucedido a una persona especial.

Dicha disculpa se la hizo a su papá don Danilo (q.d.D.g), por medio de sus redes sociales tras quedar descalificadas del certamen.

“Querido papá, gracias por involucrarme y inculcarme el fútbol en mi vida, perdón por fallarte y sentirme tan débil muchas veces, perdón por desconfiar de mí aún sabiendo que desde el cielo estás feliz viéndome en VIP”, comentó la jugadora.

En la segunda parte del texto le prometió no bajar los brazos y seguirá fuerte defendiendo los colores de la Tricolor en cualquier parte del mundo.

“Hace 8 años no me viste jugar mi primer mundial y anotar, por culpa del alcohol, pero esta vez te sentí cerca de mí, y cada vez que salía al campo nunca me sentí sola porque te sentía y prometo seguir adelante porque así lo hubieras querido. Familia ya casi llego a casa, que sin duda son y serán mi único lugar seguro”, finalizó Herrera.

Melissa fue de las jugadoras que por su entrega en los partidos fue la que los aficionados más apoyaron en medio de la mala participación de la Sele que no obtuvo ninguna victoria.