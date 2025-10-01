A Saprissa y a Cartaginés no les salieron nada baratas faltas que cometieron en jornada 11

Saprissa y Cartaginés jugaron un duelo repleto de amonestados (Jose Cordero/José Cordero)

Luego de terminar la jornada 11 del actual certamen, UNAFUT dio a conocer a los sancionados de dicha fecha.

Puntarenas 337.500 colones por atrasar el segundo tiempo de su partido, según lo indica el artículo 32.

Saprissa debe cancelar 250 mil colones por ser la primera vez con cinco o más amarillas a miembros del equipo durante el presente torneo.

Cartaginés 375 mil colones por ser la segunda vez con cinco o más amarillas a miembros del equipo en un mismo cotejo.

Herediano fue sancionado con su preparador físico Daniel Vargas con 150.000 colones y un partido por un gesto con el que cuestionaba irrespetuosamente una decisión arbitral.

Guadalupe deberá pagar 565.500 colones por ser la tercera vez en sumar cinco o más amarillas a miembros del mismo equipo.

San Carlos sufrirá la baja de Jean Carlos Agüero un partido y 100 mil colones por doble amarilla. El club con 562.500 por sumar por tercera vez cinco o más amarillas a miembros del equipo.

Fuertes disputas tuvimos en el Saprissa Cartaginés (Jose Cordero/José Cordero)

Pérez Zeledón tendrá de baja un partido al miembro del cuerpo técnico Luis Alberto Orozco y 150 mil colones por ser la primera vez que con un gesto cuestiona de forma irrespetuosa una decisión arbitral y 375 mil colones por cinco o más amarillas al equipo en un mismo partido por segunda vez en el certamen.

Liberia 250 mil colones por ser la primera vez con cinco o más amarillas a miembros del equipo por primera vez en el actual campeonato.