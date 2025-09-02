A un año del VAR, este es el equipo al que le ha ido mejor con el videoarbitraje

El VAR se implementó en Costa Rica en setiembre del 2024, en la jornada 9 y, desde entonces, ha sido testigo de decenas de partidos en los que la lupa sobre los árbitros se trasladó también a la cabina de revisión.

Los duelos entre los tradicionales siguen despertando pasiones, pero los resultados muestran una tendencia a la paridad, con ligeras ventajas para uno u otro.

Clásico rojinegro

Saprissa tiene el balance ante Alajuelense desfavorable, con dos triunfos rojinegros, uno morado y tres empates, en seis partidos.

Dos de los empates fueron en la Cueva, con gol en la Saprihora, que permitieron a los saprissistas mantenerse sin perder, hasta el último clásico del pasado 31 de agosto, en el que la Liga no solo se impuso 1 a 0 en Tibás, sino que inclinó la balanza en los duelos desde que hay VAR.

Es decir, desde que se utiliza esta herramienta, la Liga pasó de sufrir en Tibás a sacar ventaja en los duelos directos o al menos emparejar.

Saprissa tiene el balance favorable ante Herediano, cuatro partidos ganados contra tres; sin embargo, el Team le dio el golpe en la final de segunda fase del Clausura 2024 y, aunque perdió la semifinal del Apertura 2025, Herediano se proclamó campeón.

Con el Cartaginés, los morados están en números rojos, cuatro partidos, con tres derrotas y un empate. No se cuenta el partido de la Copa Centroamericana, pues no se utilizó el VAR.

El gran pique

Alajuelense y Herediano tienen un gran pique y es favorable al cuadro que dirige Hernán Medford.

En diez duelos disputados, el Team se ha quedado con cuatro, la Liga con tres y ha habido cuatro empates.

Pero la diferencia la marca el Herediano en duelos de fases directas, en los que le ha ganado los tres enfrentamientos.

En el Clausura 2024, lo venció en la semifinal y la gran final y volvió a dar el golpe en la gran final del Apertura 2025.

El Team le ha ganado los últimos dos encuentros a la Liga y los manudos llevan tres duelos sin marcarles a los florenses.

Tres escenarios

Los paperos tienen tres panoramas diferentes con sus rivales tradicionales. A uno le saca clara ventaja, con otro pierde y con otro está empatado.

Cartaginés, como dijimos antes, le ha ganado tres partidos a Saprissa, con un solo empate.

No obstante, los brumosos no le han podido ganar a la Liga en tres duelos, con dos triunfos rojinegros y un empate, y con el Team florense, los duelos son muy parejos, en tres partidos, hay un triunfo para cada uno y un empate.

Errores por montón

El analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, comentó que a un año de la implementación del VAR, la mejoría ha sido poca, pues siguen presentándose errores de bulto.

“Ha ayudado en algunas circunstancias, pero muchos errores son por mal manejo, la herramienta es útil y sirve, pero a veces, los que no sirven son a quienes ponen allí”, explicó.

El analista considera que todos los equipos tradicionales han sido beneficiados y perjudicados y no nota sesgos de ningún tipo cuando se ha recurrido a la herramienta.

En general, los números indican que la tendencia entre los tradicionales es la paridad, con leves ventajas, no significativas, en algunos casos.

“Pese a los errores, el VAR sigue siendo neutral, ha perjudicado a todos y ha favorecido a todos, el que diga que no, es un mentiroso, ha sido para bien y para mal, para todos los clubes”, manifestó.

Bejarano fue claro en expresar las dos mejorías a priori, que requiere el VAR, las tomas de televisión y la capacitación.

“Las televisoras deben colocar mejor las cámaras, para tener mejores tomas y repetir las acciones, porque no quiero pensar mal cuando una jugada no es repetida cuando es uno de los equipos patrocinados”.

En cuanto a las capacitaciones, expresó que los árbitros deben ser mejor formados y utilizar más simulaciones de campo.

“Eso ayuda porque respalda a los árbitros VAR a decirle al de campo que está equivocado o que su decisión es correcta”, manifestó.

Los resultados

Saprissa 1 - Alajuelense 2 (3 empates)

Saprissa 3 Alajuela 0. Cl 24

Saprissa 1 Alajuela 1. Ap 25

Alajuela 1 Saprissa 1. Ap 25

Saprissa 3 Alajuela 3. FSF, Ap 25

Alajuela 1 Saprissa. 0 FSF, Ap 25

Saprissa 0 Alajuela 1. Cl 25

Saprissa 4 - Herediano 3

Saprissa 1 Heredia 0. Cl 24

Heredia 3 Saprissa 0. FSF Cl 24

Saprissa 2 Heredia 0. FSF Cl 24

Heredia 3 Saprissa 1. Ap 25

Saprissa 1 Heredia 0. Ap 25

Saprissa 4 Heredia 0. Sem, Ap 25

Heredia 2 Saprissa 0. Sem Ap 25

Saprissa 0 - Cartaginés 3 (1 empate)

Cartago 2 Saprissa 1. Cl 24

Cartago 2 Saprissa 1. Ap 25

Saprissa 1 Cartago 1. Ap 25

Cartago 3 Saprissa 0. Cl 25

Alajuelense 3 - Herediano 4 (4 empates)

Heredia 1 Alajuela 1. Cl 24

Alajuela 2 Heredia 0. Cl 24

Heredia 2 Alajuela 0. Sem Cl 24

Alajuela 2 Heredia 2. Sem Cl

Heredia 2 Alajuela 0 GF Cl 24

Alajuela 2 Heredia 1 GF Cl 24

Alajuela 1 Heredia 1. Ap 25

Heredia 1 Alajuela 2. Ap 25

Alajuela 0 Heredia 0. GF Ap 25

Heredia 1 Alajuela 0. GF Ap 25

Alajuela 0 Heredia 1. Cl 25

Alajuelense 2 - Cartaginés 0 (1 empate)

Alajuela 2 - Cartago 1. Cl 24

Alajuela 1 Cartago 0. Ap 25

Cartago 1 Alajuela 1. Ap 25

Herediano 1 - Cartaginés 1 (1 empate)

Heredia 0 - Cartago 2. Cl 24

Cartago 0 Heredia 1. Ap 25

Heredia 1 Cartago 1. Ap 25

Cartaginés, ¿el mejor?

Al sacar los porcentajes, nos damos cuenta de que los brumosos son los que tienen el mejor rendimiento; no obstante, eso de poco les ha valido, porque los títulos se han ido para otro club.

Cartaginés: 4 ganados, 3 empatados, 2 perdidos (56%)

Alajuelense: 7 ganados, 8 empatados, 5 perdidos (48%)

Herediano: 8 ganados, 5 empatados, 8 perdidos, dos títulos (46%)

Saprissa: 5 ganados, 4 empatados, 8 perdidos (37% de rendimiento).