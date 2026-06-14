A un día del debut de España en el Mundial, el Real Madrid habría amarrado un bombazo

A unas horas del debut de la Selección de España en la Copa del Mundo de Norteamérica, el Real Madrid habría amarrado a uno de sus seleccionados.

Este domingo, el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes del mercado europeo, adelantó que el defensor Marc Cucurella, actual jugador del Chelsea será la nueva ficha del equipo que dirigirá Jose Mourinho la próxima temporada.

El comunicador informó que los merengues pagarán 55 millones de euros más cinco en variables (31 mil millones de colones) por el exjugador del Barça.

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El lateral Marc Cucurella (con el balón) sería el nuevo jugador del Real Madrid. Foto: AFP. (GLYN KIRK/AFP)

El lateral izquierdo del Chelsea, que será titular con España en el Mundial, era seguido por más de media Europa en una pelea que, finalmente, ha ganado el Real Madrid por delante de clubes como el Barcelona o el Atlético de Madrid, en un ‘acuerdo’ similar al de Bernardo Silva. Barça y Atleti llevaban semanas detrás del ‘3’, pero el interés del conjunto blanco lo ha dinamitado todo.

La llegada de Cucurella al Real Madrid

Según Marca, el fichaje de Cucurella se une a otros importantes jugadores, que aún no se han oficializado

“El fichaje de Cucurella se une a los de Konaté, Dumfries y Bernardo Silva, sin ser oficial ninguno de los cuatro, como las primeras incorporaciones al equipo de Jose Mourinho. El segundo proyecto del portugués al frente del banquillo del Santiago Bernabéu llega acompañado de un cambio de cara a la plantilla... y todavía no hemos consumido ni la mitad del mes de junio.

“El Real Madrid y el Chelsea ya están ultimando un acuerdo sobre las cifras, que debería cerrarse tras el Mundial. Con este movimiento, el club blanco se asegura la llegada del lateral antes incluso de que su valoración pueda crecer si hace un buen torneo”, recalcó el medio español.