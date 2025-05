Aarón Salazar da un mensaje, lleno de dolor, a la afición de Aajuelense

Aarón Salazar, defensor de Alajuelense, expresó sus sentimientos luego de la derrota en la gran final ante el Herediano.

Aarón Salazar usó las redes sociales para expresas sus sentimientos. (Mayela López/Mayela López)

Salazar fue de los jugadores más importantes en la fase final para la Liga, pero no pudo evitar la derrota 1 a 0 contra el Team, en el último partido del torneo.

“Es difícil expresarse en medio de esta mezcla de sentimientos que nos rodean, y sé que tal vez para muchos no tenga la propiedad para hablar de dificultad, con solo cuatro meses acá. Sin embargo, estoy convencido de que el dolor por no alcanzar la meta y la frustración de un camerino destrozado me ha tocado las fibras más profundas”, escribió Salazar.

Aarón escribió un sentido mensaje a la afición rojinegra. (Mayela López/Mayela López)

“Con la cabeza un poco más en calma y lejos de buscar excusas o una ‘curita’ para tapar la herida, que evidentemente no hay forma de sanar en este momento, quiero aprovechar este mensaje para agradecerles a ustedes, familia manuda, porque no recuerdo partido en el que faltaran gritos de aliento, por la muestra de fidelidad aún cuando todo parecía estar cuesta arriba”, añadió.

“Mi admiración hacia ustedes es muy grande. Seguiremos luchando las veces que sean necesarias para poner este club donde merece estar”, fueron las palabras de Aarón.