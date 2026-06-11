Aarón Salazar revela lo que le pasó a los jugadores de la Selección cada vez que tenían la bola ante Inglaterra

El defensor de la Selección Nacional Aarón Salazar fue muy autocrítico con lo que pasó con el duelo de Costa Rica ante Inglaterra y señaló que hay que corregir muchas cosas y están a tiempo de mejorar.

El jugador de Alajuelense fue claro: a nivel de cancha la Sele no logró encontrarse y es evidente que los ingleses mostraron un nivel diferente y quedó claro en que no están preparados para competir a ese nivel.

“Estamos ante un camino muy largo, nos faltan muchas cosas, es muy evidente, pero estamos a tiempo de corregir muchas cosas. No logramos competir, tenemos que hacer un mejor trabajo en nuestros clubes.

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Aarón Salazar, jugador de la Selección Nacional en una jugada con el capitán de Inglaterra Harry Kane. Foto: AFP. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

“Nos pasaron por encima físicamente, futbolísticamente no encontramos el balón y una vez que logramos recuperarlo nos quedamos sin aire, con pocas ideas, sin oxígeno en el cerebro. En esa parte, tal vez tenemos que mejorar para lo que viene”, añadió.

A tiempo

Para el futbolista, la Sele tiene chance de mostrarse mejor.

“Estamos a tiempo de corregir muchas cosas; ahora vienen competencias por puntos, que ya son más importantes, ya vamos a competir de verdad, con gente del área y tenemos que marcar diferencia, reforzar eso que tenemos, este proceso es de corregir lo más rápido que se pueda”.

Los jugadores nacionales están contentos con el desempeño del técnico Fernando Batista. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Y qué opinan del trabajo del “Bocha” Batista?

“Estamos contentos con el trabajo del profe y del cuerpo técnico, poco a poco vamos encontrando la idea de lo que quiere, pese a que tenemos poco tiempo ha sido muy valioso, la idea la iremos agarrando poco a poco”, añadió.