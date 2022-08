Aarón Suárez dejó atrás las presiones que lo alejaron de su mejor nivel con la Liga

Aarón Suárez afirma vivir otro aire en este torneo. (JOHN DURAN)

Aarón Suárez cumplió 20 años la semana pasada, por lo que es claro que su carrera en el fútbol nacional y en Liga Deportiva Alajuelense ha crecido rápidamente, pues en cuestión de tres torneos se colocó en la mira de muchos dentro del cuadro rojinegro y obtuvo muchos halagos.

Pero en dado momento el muchacho bajó el nivel. El campeonato pasado fue muy difícil para él, tal vez el más complicado desde que juega en primera división y al cierre del certamen fue blanco de muchas críticas. Él mismo sabe por qué.

Aarón reconoce que en algún momento del campeonato se presionó más de la cuenta y por eso para este torneo se mentalizó en disfrutar más del fútbol y de lo que hace en la cancha.

“Más que todo he trabajado en la parte mental, el querer disfrutar más del partido. Tal vez el torneo pasado fue un poco complicado y no lo disfruté bastante, pero ahora me siento diferente, estoy disfrutando los partidos, los entrenamientos y creo que va por ese lado, más por la parte mental”, explicó.

“Después de la lesión, tal vez los primeros dos partidos que jugué cuando volví, no eran tan buenos y ahí empezó un estrés de más”. — Aarón Suárez, volante de Alajuelense

Ante el Águila de El Salvador, Suárez fue quien abrió el marcador, pescando una bola que quedó suelta. Pero más allá de eso, lució con mucha confianza y seguridad con la pelota, tanto así que fue nombrado por los manudos como el jugador del partido.

“Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, mostrar una buena actitud. Tengo 20 años y muchas cosas por demostrar todavía, estoy bastante satisfecho porque lo he venido haciendo desde antes, no es de ahora. Yo sigo con mucha humildad, tengo que ir partido a partido. Yo tengo mis objetivos y sueños claros, sigo trabajando en ellos”.

Una lesión que tuvo el torneo pasado, que incluso apareció cuando fue convocado a los microciclos de la selección mayor, lo frenó, y es algo que reconoce lo golpeó.

“Después de la lesión, tal vez los primeros dos partidos que jugué cuando volví, no eran tan buenos y ahí empezó un estrés de más y lo seguí arrastrando hasta el final. Es algo que me pesó, pero ahora dejé ya todo atrás solo para aprender, ahora trato de disfrutarlo más para siempre dar lo mejor”.

“En la cancha, depende del momento del partido, hay veces que se recibe más bola por la banda, hay otras que se reciben más por el centro, eso depende del partido, de donde pueda recibir la bola con más espacio y con más tiempo para poder pensar mejor y tomar mejores decisiones”, agregó.

El técnico Fabián Coito es el primero que cree en la recuperación de Aarón, tato así que ha sido titular en todos los partidos que lleva el charrúa en el equipo, muestra que la confianza del equipo hacia él sigue en firme.