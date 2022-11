Aarón Suárez, la ausencia que hace más ruido en la lista de Luis Fernando Suárez

Aarón Suárez se jaló un golazo de tiro libre este miércoles para cerrar un buen torneo de su parte. (Rafael Pacheco)

De la lista de convocados que presentó Luis Fernando Suárez este jueves para Qatar 2022, la ausencia que tal vez generó más ruido y algunos hasta tachan de injusta es la del volante Aarón Suárez.

El talentoso güila de Alajuelense tuvo una gran temporada con los erizos, tanto en el torneo nacional como en Liga Concacaf, en el que ganó el premio al mejor jugador joven del certamen.

A pesar de ser convocado a algunos partidos con la Sele, el seleccionador decidió no meterlo en la lista final, decisión que para periodistas consultados por La Teja es tal vez una de las más debatibles.

Juan Ulloa, de Teletica Deportes, es del bando que lamenta que no hayan metido al joven vecino de La Trinidad de Moravia.

“Me parece que Aarón debía estar en esta lista de la selección nacional, creo que sí, porque ha sido parte del proceso, ayudó en algún momento y es que no es solo un jugador de proyección, sino que está jugando bien, entonces creo que sí merecía estar. No me preguntes a quién hubiera sacado, pero creo que Aarón hubiera tenido una consideración especial en esta lista”, comentó.

Keishmer Gómez, de ESPN Costa Rica, también lamenta el caso y cree que el muchacho tenía todo para meterse en la lista final.

“Es un caso muy duro, pero es que uno se pone a pensarlo y también habría que quitar uno. Ahí está el detalle. A mí Aarón Suárez me encanta, siempre he pensando que tiene grandes condiciones, pero que tenga compañía para que termine de brillar, para que esas asistencias que coloca terminen siendo trascendentales en los partidos.

“Creo que es un golpe duro para él, a partir de este momento lo tendrá que asimilar, es un jugador que todo mundo veía, que estuvo en la gira por Asia también, en el repechaje, ojalá que sean situaciones que le den madurez para el futuro”, opinó.

Aarón Suárez figuró en varios partidos de la eliminatoria a Qatar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Anthony Porras, de Columbia Deportiva, cree que Suárez es la ausencia que tal vez más pesa al lado de otro joven, como Adrián Alonso Martínez, al que tampoco le alcanzó a pesar de ser parte del proceso.

“Yo diría que Alonso Martínez con su nivel tocó la puerta para meterse en este periodo, pero al final no le da, el caso de Aarón Suárez soy de los que creo que había como un duelo entre Aarón y Brandon Aguilera, un mano a mano de los dos ‘chamacos talentosos’ de la selección, pero solo había espacio para uno. Termina ganando Aguilera.

“Podríamos abrir un debate que es otro tema, de quién consideramos mejor, quién le aportaba más a la selección, ahí ya hay varias versiones, pero si te digo que el semestre actual fue mejor el de Aarón Suárez, protagonista, participativo, muchas veces titular a un Brandon que tuvo un semestre irregular con la ADG”, analizó Chinchilla.

Por su lado, Federico Calderón, de Tigo Sports considera que es la ausencia que más duele por la proyección que trae el muchacho.

“Si bien es cierto tal vez tuvo un par de meses un poco más bajos que altos, al final de cuentas cerró muy bien el semestre y es un jugador que para mí hubiera aportado más hasta que un Roan Wilson”, dijo.

Un criterio en otro sentido es el de Rodolfo Mora, de Deportes Repretel y Radio Monumental, que si bien reconoce la calidad de Aarón, cree que perdió el duelo con Álvaro Zamora y Anthony Hernández y está de acuerdo con Gómez que ahora el muchacho debe demostrar su fortaleza mental.

“Era una lucha muy pareja con Álvaro Zamora y Anthony Hernández y Roan Wilson. Tampoco es una decisión tan fuerte porque su rol iba a ser de proyección más allá de un presente. No creo que se tenga que caer, creo que tiene muchas probabilidades en selección para el futuro”, destacó.

La bola quedó del lado de Aarón, demostrar que muchos tenían razón sobre la confianza que le tienen manteniendo un nivel que a futuro le abra otras oportunidades.

