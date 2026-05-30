Abogado de Alejandro Bran cuenta cómo está el jugador y da detalles de la reunión que sostuvo con Alajuelense

Alejandro Bran se reunió este viernes con la dirigencia de Alajuelense, para resolver su situación dentro del club y el abogado del jugador dio algunos detalles del encuentro que sostuvo con los rojinegros.

Este viernes por la mañana, Bran llegó a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) manudo junto a su representante legal, Irving Malespín, quien afirmó que el jugador está tranquilo.

A solicitud del futbolista, Malespín dijo que no puede dar detalles de todo lo que tiene que ver con su caso.

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Alejandro Bran se reunió este viernes con la dirigencia de Alajuelense. Foto: concacaf.com. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Espera soluciones

Malespín conversó con La Teja y reiteró que el jugador se encuentra relajado, está bien y a la espera de que se resuelva su futuro.

“Está tranquilo, confiando en Dios en que todo se solucione de la mejor manera”, comentó.

¿Habrá más reuniones entre Bran y Alajuelense?

“Pueden venir más reuniones, porque acá se trata de construir un acuerdo, pero todavía no tenemos fecha para una próxima reunión”, destacó el abogado.

El principal tema es el contrato

A Bran le resta contrato por año y medio con los rojinegros, por lo que el principal tema es definir qué pasará con ese ligamen, pues la parte del jugador busca el finiquito.

La Teja pudo constatar que en Alajuelense le plantearon al jugador la posibilidad de enviarlo a préstamo, postura que el futbolista no aceptó, por lo que aún no hay acuerdos.

Los manudos están evaluando todos los escenarios y no estarían cerrados de viaje a ninguna opción, pero es claro que el tema generará su período de negociación.

La opción de un préstamo

La cesión del jugador podría ser a un club en el extranjero, dado que con todo lo ocurrido se ve difícil que otro equipo del fútbol nacional lo acepte.

Mientras se resuelve la situación, si esta se alargara y no llegan a un entendimiento pronto, por obligaciones de FIFA y reglas contractuales, deberán darle un espacio al jugador para entrenar y seguir con las mismas condiciones negociadas.