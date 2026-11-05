Abraham Madriz mostró su lado más romántico y presentó a la dueña de su corazón

Abraham Madriz se olvidó por unos minutos de su buen paso por el Deportivo Saprissa para celebrar a una de las personas más especiales en su vida.

El arquero morado, quien suele hacer a un lado su vida privada, sacó su lado más romántico para felicitar a su novia en el día de su cumpleaños.

En este momento, la afición morada está volcada con Abraham por su buen desempeño a lo largo del torneo; él es protagonista cuando más se le necesita.

Abraham Madriz celebró el cumpleaños de su novia. Foto: Instagram Abraham Madriz. (Foto: Instagram Abraham Madriz. /Foto: Instagram Abraham Madriz.)

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Enamorado

Madriz compartió una foto con su enamorada y usó un breve texto para festejar una nueva vuelta al Sol de ella.

“Feliz cumpleaños mi amor”, dijo y compartió una imagen en la que se muestra con su novia.

¿Quién es la afortunada? Su nombre es todo un misterio, pero sin duda ocupa un espacio privilegiado en el corazón del joven portero saprissista.