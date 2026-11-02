Abraham Madriz se está acostumbrado a salvarle la vida a Saprissa y esto afirmó al respecto

Abraham Madriz fue la figura de Saprissa este domingo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Abraham Madriz fue una vez más la figura de Saprissa, tras salvar al Monstruo de lo que seguramente hubiera sido una derrota ante Alajuelense este domingo.

El meta morado fue reconocido tanto por periodistas como por aficionados como ese factor que marcó la diferencia y que cada vez más consolida un gran momento.

“Agradecido con Dios por poder aportar en el partido, de eso se trata, de estar ahí en esas jugadas. En general, el partido fue bastante tranquilo, fue hasta el minuto 80 que Alajuela pudo llegar, pero por dicha pude responder ante eso”, comentó.

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El respaldo de dos históricos

Abraham contó que, además de Róger Mora, preparador de arqueros morado, tiene a otras dos figuras que fueron históricos metas tibaseños y que le ayudan bastante, como Erick Lonis y José Francisco Porras.

“Yo tengo bastante buena escucha, entonces eso me ha permitido recibir la experiencia que ellos tienen. Parte de lo que soy hoy es trabajo de años anteriores, con Róger Mora y mis compañeros y por dicha me ha ayudado a crecer”, indicó.

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Abraham Madriz habló sobre el ser el salvador del Saprissa

Abraham Madriz respondió a las críticas por el protagonismo que tiene en Saprissa

Al consultarle sobre si preocupa que él sea quien se lleve el protagonismo en el Monstruo —lo que evidencia que al equipo le llegan mucho—, afirmó que es simplemente parte de su labor bajo los tres palos.

“Este es mi trabajo, que yo me enoje por trabajar, como que no. La idea es ganar los partidos antes, pero uno tiene que estar consciente de que cuando el equipo lo ocupa a uno, tiene que responder, porque de eso se trata”, afirmó.

Más allá de las complicaciones que viven los morados, Madriz es quien día a día sigue cotizándose al alza.