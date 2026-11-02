A Hernán Medford no le quedó más remedio que reconocer una de las críticas que tanto le achacan

Hernán Medford perdió la sonrisa luego del clásico ante Alajuelense y dejar ir el prmer lugar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras el empate ante Alajuelense en el clásico nacional, Saprissa bajó al tercer lugar de la tabla, lo que dejó a su técnico Hernán Medford sin el principal escudo con el que respondía a cualquier cuestionamiento: el primer sitio de la tabla.

Diversos periodistas le señalaron que su equipo perdió el liderato a solo cuatro jornadas del cierre de la primera fase, lo que dejó al DT sin mucho margen para responder.

LEA MÁS: Abraham Madriz rescata a Saprissa en un clásico que fue un mal negocio para ambos lados

Hernán Medford reconoció que Saprissa perdió el liderato por culpa propia

“La única forma de asumirlo es viendo que quedan cuatro partidos, que tenemos que ir a buscar los puntos necesarios. Sí, sí duele haber perdido el primer lugar, pero si lo perdimos fue por la misma culpa de nosotros, eso lo tenemos claro y asumimos la responsabilidad. Todavía quedan partidos, que va a ser un cierre interesante en esa parte”, comentó.

Medford explicó qué está pasando con Saprissa

A Hernán le consultaron de manera puntual qué está pasando en Saprissa, por qué el equipo ha venido a menos y ya dejó ir hasta la cima.

“Yo lo había dicho, nosotros tenemos una curva de nivel. Con el partido que hicimos hoy no quedo satisfecho porque no obtuvimos los tres puntos, pero a nivel de juego yo quedo satisfecho. Para mí Saprissa hizo un muy buen partido, pero en la parte de los números y que bajamos, tiene toda la razón, es así”, añadió.

LEA MÁS: Óscar Ramírez fue autocrítico tras el clásico, pero se quejó de una “desventaja” que los frenó

Saprissa se fue en blanco ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford asumió la responsabilidad por el momento de Saprissa

Al DT además le cuestionaron sobre las responsabilidades que asume personalmente ante la situación que vive el club.

“Yo siempre asumo las responsabilidades. Yo dejo los jugadores afuera. Usted me conoce a mí, yo siempre asumo las responsabilidades, y siempre lo he asumido. Yo me siento aquí y asumo lo que me toca, nunca me quito las responsabilidades”.