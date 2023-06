Abuelo y nieto morados cuentan cómo les fue con la sorpresa que les dio Saprissa

Cuando el fútbol une a una familia, nada la separa. Foto: Cortesía

Inolvidable, así resumieron Emmanuel Azofeifa Ruiz y su abuelo Jorge Ruiz la sorpresa que les dio el equipo de sus amores, el Deportivo Saprissa.

El abuelo y nieto son los protagonista de un conmovedor video que se hizo en viral en redes sociales.

Emma grabó cuando le dijo a su abuelo que lo llevaría a la final y también documentó la experiencia en la Cueva, el joven compartió el video en redes sociales y todo le salió tan bien y las imágenes son tan emotivas que en Saprissa invitaron a ambos para que alzaran el trofeo 38 del Monstruo.

La Teja se dio cuenta de este sorpresón que le tenía preparado el cuadro morado este viernes, los contactó después de la actividad en Tibás y ambos no cabían de la contentera.

Emmanuel y don Jorge mientras regresaban a su casa nos contaron como estuvo el detallazo y la felicidad en su voces delató que disfrutaron en paleta.

“Fue muy emocionante, a mí me emociona mucho, pero me alegra más ver la alegría de mi abuelo porque sé que Saprissa significa mucho para él, me motiva mucho verlo así”, contó Emmanuel.

“Todavía estoy emocionado, venimos del estadio Ricardo Saprissa, nos hicieron un video con la copa donde la besamos, es un momento inolvidable, en lo que me queda de vida siempre lo voy a disfrutar y ojalá sigamos ganando campeonatos, porque antes éramos unos simples fanáticos y ahora mi nieto me hizo famoso por el video”, explicó don Jorge.

Según nos contó Emmanuel, todo se dio días después de que el video fuera un pegue en redes sociales, el club los estaba buscando para darles una sorpresa, así que tras enterarse de eso, contactó a Patricio Altamirano, jefe de prensa del club y tras varios minutos de conversación, lograron ponerse de acuerdo.

La sorpresa consistió en que ellos recorrieran los pasillos del reducto morado, que vieran esas cosas que no se pueden ver desde afuera como la vitrina de trofeos y al final del tour les dieron una sorpesa que les tenían preparada y que ellos nunca olvidarán.

“Como mi abuelo tiene una gran memoria y se acuerda mucho de la historia del Saprissa, entonces estuvo contando cuales eran sus jugadores favoritos, cuando subimos a la cancha nos recibieron con la copa, nos tomaron fotos y vídeos, todo eso duró unos 40 minutos”, contó Emmanuel.

Cuando vieron la copa, fue como amor a primera vista, se tomaron varios minutos para admirarla y hasta los dejaron alzarla como un jugador más, un gustazo que muy pocos se pueden lograr dar.

Lo único malo fue que no pudieron ver a ningún jugador porque están de vacaciones, pero ya se pusieron de acuerdo para volver cuando ellos estén entrenando para que don Jorge tenga el gusto de conocerlos, hablarles del amor que le tiene al equipo y que le saquen una sonrisa.

Lo que no podía faltar: Abuelo, nieto y la copa de campeones. Foto: Cortesía

Un pegue impresionante

Han pasado varios días desde que se convirtieron en famosos y confesaron que todavía están que no se lo creen al ver tanto apoyo de los saprissistas.

“Las personas que me siguen saben que siempre subo las loqueras que hace mi abuelo por el gran cariño que le tengo, para mí es normal compartirlos, pero no me esperaba tanto boom que se hizo en redes sociales. Después de ver tantas visualizaciones, una cosa es que se viralice en TikTok que en el resto de redes sociales y hasta los medios de comunicación, fue una loquera”, enfatizó el nieto.

Por eso desde el pasado fin de semana se volvió más común que la gente les pida fotos en media calle, ni que lo diga don Jorge que es el más solicitado.

“Un día de estos andaba por el centro de San José, me encontré a una muchacha, se me quedaba viendo y me dice ‘usted es el del video’ y le respondí ‘claro, estoy para servirle’, me pidió una foto y hasta me dio un abrazo.

“Yo me sentía abrumado y a la vez emocionado, porque soy una persona humilde y ver esa calidad de personas que me saludan en todo lado me emocionaba mucho, en el barrio viera usted, todos los vecinos cuando me ven salen y hasta me aplauden”, agregó emocionado el señor.

Emmanuel está encantando con ver a su abuelo feliz.

“El pacho más grande fue que todo el mundo vio el vídeo, nos saluden y pregunten cosas. Mi abuelo quedó asombrado porque a las afueras del estadio pasaron dos personas y nos pidieron fotos, se emociona y le da risa, no se lo cree”, finalizó.