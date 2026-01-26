Academia de Paolo Jiménez gana torneo internacional en el que también jugó Alajuelense

La academia del exjugador del Cartaginés Paolo Jiménez logró ganar la Copa del Canal categoría sub-16 en Panamá.

El torneo era en un formato de dos grupos de cuatro con Alajuelense de Costa Rica, Centenario de Panamá, Municipal de Guatemala y Árabe Unido, también canalero, en el grupo A.

Academia de Paolo Jiménez ganó su primer título internacional en 11 años (Paolo Jiménez/Paolo Jiménez)

El CAI, también panameño, Evolution de Paolo Jiménez, Soccer Team, también tico, y la Academia Adolfo Machado de Panamá conformaban el grupo B.

La academia de Paolo ganó 1-0 ante el CAI panameño en el primer juego, 6-0 a la Academia de Adolfo Machado en el segundo y 3-0 al Soccer Team.

Academia de Paolo Jiménez ganó la Copa del Canal en Panamá (Paolo Jiménez/Paolo Jiménez)

Con esos resultados quedaron primeros de grupo y se clasificaron a la final, en la que ante Centenario acabaron ganando 2-1.

La academia cumplió 11 años y es el primer cetro internacional.