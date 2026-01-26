Deportes

Academia de Paolo Jiménez gana torneo internacional en el que también jugó Alajuelense

La academia de fútbol del exjugador Paolo Jiménez quedó campeona en un torneo internacional disputado en Panamá.

Por Eduardo Rodríguez

La academia del exjugador del Cartaginés Paolo Jiménez logró ganar la Copa del Canal categoría sub-16 en Panamá.

El torneo era en un formato de dos grupos de cuatro con Alajuelense de Costa Rica, Centenario de Panamá, Municipal de Guatemala y Árabe Unido, también canalero, en el grupo A.

El CAI, también panameño, Evolution de Paolo Jiménez, Soccer Team, también tico, y la Academia Adolfo Machado de Panamá conformaban el grupo B.

La academia de Paolo ganó 1-0 ante el CAI panameño en el primer juego, 6-0 a la Academia de Adolfo Machado en el segundo y 3-0 al Soccer Team.

Con esos resultados quedaron primeros de grupo y se clasificaron a la final, en la que ante Centenario acabaron ganando 2-1.

La academia cumplió 11 años y es el primer cetro internacional.

Paolo Jiménez
