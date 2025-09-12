Actitud de los juntabolas en partido contra Alajuelense le salió muy cara a Pérez Zeledón

Pérez Zeledón fue multado con un platal, luego de la victoria contra Alajuelense. Prensa PZ. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

El Municipal de Pérez Zeledón fue el gran perdedor de la jornada 7 pese a la victoria contra Alajuelense, pues los Guerreros del sur deberán pagar un platal luego de este encuentro.

Este viernes, el Tribunal Disciplinario ordenó “Sancionar al club con una multa de 1.000.000 de colones en conformidad con el artículo 60 inciso 2) al ser la primera vez que alguno de los junta-bolas pierde tiempo en forma evidente o no cumple adecuadamente con sus funciones”.

Además, castigó a dos de sus jugadores, por algunas actitudes que cometieron durante el encuentro.

“Sancionar al jugador Eduardo Pastrana Reyes con una multa de ₡150.000 de conformidad con el artículo 32 inciso 8) al ser la primera vez que incumple con las normas del ‘International Board’, al levantarse la camisa durante la celebración de un gol.

“Sancionar al jugador José Guillermo Mora Campos con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura", citó el tribunal.

En este momento, los generaleños ocupan el segundo lugar de la tabla, con 13 puntos; mientras que la Liga está en el sexto lugar, con 10 unidades.