Machillo Ramírez no pudo responder esta pregunta tras la derrota de Alajuelense en Pérez Zeledón

Para Óscar Ramírez la programación del partido de Alajuelense ante Pérez Zeledón se pudo haber dado en otra fecha. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Óscar “Machillo” Ramírez se fue de Pérez Zeledón sin poder resolver varias cosas, una de ellas una pregunta muy puntual que le hicieron en la conferencia de prensa luego de la derrota de Alajuelense en el Sur.

Entre los motivos que dio el entrenador del tropiezo de este sábado, no pudo dar una explicación de porqué su equipo jugó este sábado en medio de una fecha FIFA y sí se pudo posponer el partido ante Cartaginés del miércoles pasado.

“No sé en este momento qué pasó, si hubiéramos jugado el miércoles de la otra semana, pues tal vez hubiéramos ocupado a muchachos que están en la Selección, es una pregunta que no sé bien”.

“Creo que es un tema de igualdad que no se cumple, porque ahora, por ejemplo, Herediano no tiene jugadores seleccionados y tal vez hubiera sido Heredia el que jugara esta fecha, pero no sé por qué se hizo así, si fue la Unafut o qué, no sé qué pasó”.

Alajuelense tuvo un partido muy complicado en Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Creo que debería haber sido considerado (para no jugar) el llamado de los jugadores a la Selección, para darle un tema de igualdad, y que tal vez ahora no se está tomando en cuenta, y que no suene a excusa”, comentó.

Para Machillo las nueve bajas con las que asumieron el partido entre seleccionados y lesionados fue un detalle a tomar en cuenta, aunque a lo largo de la conferencia de prensa fue enfático que no quiere que suena a excusa.

“Que no sea una excusa, tenemos varia gente afuera, tanto por lesión como por el llamado a la Selección. Por ejemplo, Lucumí es un muchacho que en el clásico lo puse, y este es el segundo partido; igual con Rashir Parkins”.

Alexis Gamboa fue una de las bajas de Alajuelense este sábado ante Pérez Zeledón. (shu/FCRF)

“Siento que veníamos bien disminuidos, la verdad, que no sea una excusa, sin desmerecer nada el trabajo de Pérez, de hecho trabajamos bien la semana, bien sobre lo que se quería”.

”Tal vez no se vio, también hay que abonar, y como lo repito, dejamos crecer un poco a Pérez con el balón parado, la contra que sabíamos en el momento que estábamos muy abiertos, nos agarraban por el centro, y cosas que van sucediendo en un encuentro, y que te van inestabilizando, creando desconfianza, y va creciendo el rival", comentó.

