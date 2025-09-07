Henry Bejarano explota al escuchar una gran falta de respeto entre Pérez Zeledón y Alajuelense

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, se molestó muchísimo tras escuchar lo que para él fue una grave falta de respeto en el partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense, y que debió ser sancionado con la tarjeta roja.
El exréferi fue muy crítico contra el árbitro Rigo Prendas y Bryan Segura, portero de los Guerreros del Sur, por gritarle a los silbateros algo que para él es inaceptable.
Resulta que tras una jugada en la que Anthony Hernández, atacante de Alajuelense, se fue solo, hizo un remate y la zaga local apenas logró desviarla al tiro de esquina. Con el partido detenido, el arquero se enojó muchísimo al reclamar que Pika estaba adelantado.
En un momento se escucha muy claro, en la transmisión de FUTV, cuando Segura grita: “Tengan huevos, tengan huevos”, como un reclamo para que pitaran la jugada.
“Es increíble que el árbitro escuche que Bryan Segura le grita eso al línea y Rigo Prendas solo lo amonesta, no puede ser, por eso es que les pasan faltando el respeto y el arbitraje está tan mal, porque se dejan faltar el respeto de esa forma”, comentó a La Teja.
La repetición de TV mostró que el manudo estaba en una posición legítima, con lo que los reclamos del meta no estaban justificados.