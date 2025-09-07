Henry Bejarano explota al escuchar una gran falta de respeto entre Pérez Zeledón y Alajuelense

Rigo Prendas se dejó faltar el respeto de mala manera según Henry Bejarano. (Jose Cordero)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, se molestó muchísimo tras escuchar lo que para él fue una grave falta de respeto en el partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense, y que debió ser sancionado con la tarjeta roja.

El exréferi fue muy crítico contra el árbitro Rigo Prendas y Bryan Segura, portero de los Guerreros del Sur, por gritarle a los silbateros algo que para él es inaceptable.

Resulta que tras una jugada en la que Anthony Hernández, atacante de Alajuelense, se fue solo, hizo un remate y la zaga local apenas logró desviarla al tiro de esquina. Con el partido detenido, el arquero se enojó muchísimo al reclamar que Pika estaba adelantado.

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Árbitro cometió un grave error en el partido eliminatorio

Bryan Segura debió ser expulsado según Henry Bejarano. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Henry Bejarano es tajante al decir qué pasó en penal pitado contra la Sele

En un momento se escucha muy claro, en la transmisión de FUTV, cuando Segura grita: “Tengan huevos, tengan huevos”, como un reclamo para que pitaran la jugada.

“Es increíble que el árbitro escuche que Bryan Segura le grita eso al línea y Rigo Prendas solo lo amonesta, no puede ser, por eso es que les pasan faltando el respeto y el arbitraje está tan mal, porque se dejan faltar el respeto de esa forma”, comentó a La Teja.

La repetición de TV mostró que el manudo estaba en una posición legítima, con lo que los reclamos del meta no estaban justificados.