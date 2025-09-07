Deportes

Henry Bejarano calificó de esta forma el gol de Alajuelense que terminó anulando el VAR

Henry Bejarano fue muy claro sobre lo sucedido en la jugada que trajo la polémica entre Alajuelense y Pérez Zeledón

Por Sergio Alvarado y Henry Bejarano Matarrita
Rashir Parkins no se quedó con las ganas de celebrar un gol en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense.
Rashir Parkins anotó un gol anulado por el VAR en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense empató el juego ante Pérez Zeledón a los 46 minutos con un gol de Rashir Parkins, sin embargo, la ilusión le duró poco a los manudos cuando el VAR anuló el tanto.

El árbitro Rigo Pendras fue a revisar la jugada en el monitor y desde la sala VOR le indicaron que hubo una falta previa de Anthony Hernández sobre el meta Bryan Segura.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión tomada por el réferi fue la correcta, pues el jugador manudo le metió un brazo al arquero, lo que le impidió ir por la pecosa.

A Pika lo estaban tomando en la jugada, pero la acción que pasó primero fue la del portero, quien en el aire siempre tiene inmunidad.

