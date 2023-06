Acuerdo de los presidentes de primera división sacaría a Rodolfo Villalobos de la Fedefútbol

Rodolfo Villalobos y su grupo están en aprietos para continuar a cargo de la Fedefútbol. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Una alianza entre los presidentes de los doce equipos de la primera división podría dejar en jaque las intenciones de Rodolfo Villalobos para reelegirse como presidente de la Fedefútbol por cuatro años más.

La actual cabeza del fútbol costarricense analizaba continuar en su puesto por otro periodo hasta el 2027, posición que a un sector del balompie nacional no le gusta y ante eso, Osael Maroto, presidente del Sporting FC, es quien suena con fuerza para ser su rival en las elecciones de agosto.

El juego político de alianzas y qué parte lleva más gente a sus molinos podría quebrarse si los jerarcas de los clubes de la máxima división deciden votar en bloque y apoyar a un candidato de manera unánime lo que serían 12 de los 17 votos necesarios para ser electo.

Este bloque solo necesitaría cinco votos entre lo que es Liga de Ascenso, Linafa, Uniffut, fútbol playa y fútbol sala

Ante una consulta de La Teja, Peggy Guillén, gerente general del Municipal Grecia, nos reveló que los representantes de primera (Unafut) ya se reunieron para hablar de este tema y decidieron que sí votarán juntos y lo que quieren es optar por un cambio, aunque no habló si esa persona es Maroto.

“Esto es una decisión en bloque, nosotros tuvimos reuniones la semana anterior y creo que históricamente hemos llegado a un acuerdo a nivel de presidentes, que Unafut tenga una sola representación. No podemos estar divididos, si queremos que el fútbol se desarrolle de manera profesional tenemos que estar unidos y por eso tomamos la decisión para que haya un solo candidato que lo votaremos la próxima semana en asamblea. Ya hubo un acuerdo en reunión que todos estamos de acuerdo en votar por el mismo candidato y así lo haremos”, explicó.

LEA MÁS: Cristian Sandoval estalló y se animó a decirle a la Fedefútbol lo que pocos se han atrevido

Peggy Guillén fue clara sobre la postura de Unafut en las votaciones del Comité Ejecutivo. Foto: Prensa Grecia

-¿Fue difícil esa negociación? Porque hay dirigentes que apoyan a uno y otros que apoyan a otro.

Creo que no es difícil cuando sabemos que tiene que haber un cambio en el sentido del desarrollo del fútbol y quien pone el dinero y los jugadores en el sentido de selección, todos los recursos, siempre serán de la primera división, la segunda aporta, pero el principal aporte siempre será de la primera, nosotros sabemos que tenemos que unirnos y en este caso sí se tomó la decisión para que todos voten en bloque y se apoye a un solo candidato. No sé si habrá otra papeleta, pero al menos la nuestra, que es la de Unafut, si estará en una sola línea.

-¿Quieren más fuerza y tener voz y voto en las decisiones?

Sí, claro, pero acá no es solamente decir que somos de primera o segunda, o linafa, es unirnos y el fútbol es uno solo.

-La votación anterior en el 2019 se decidió porque la segunda división votó en bloque por un candidato y la primera cada uno lo hizo por su lado, ¿vieron eso como un aprendizaje y decir ese es el camino?

En temas de votaciones, cuando hay elecciones, esto siempre trasciende más allá y se deja de lado el fútbol, se le da prioridad a lo político, se pagan favores, que si son amigos o no y eso ha repercutido en otras decisiones que justamente es lo que se está tratando ahora, quitar todas esas cosas negativas que hay en el fútbol, que reine siempre el desarrollo y que las propuestas sean en beneficio de todos, sin dejar a nadie por fuera, todas las ligas son importantes y eso es lo que buscamos. Si no nos uníamos a nivel de Unafut no podíamos esperar que otras ligas lo hagan.

-¿Ya hay favoritos a encabezar esa papeleta de ustedes?

Sí, ahorita por nombres no lo vamos a mencionar, pero ya prácticamente se tomó la decisión, en eso también estamos de acuerdo.

-Usted mencionó la palabra cambio, ¿Ustedes consideran que ya es necesario que haya un cambio en la administración de la Fedefútbol?

Sí, creo que cuando las cosas no están bien tiene que haber un cambio, como cuando uno deja de renovar a un jugador o hace un cambio de entrenador, creo que es lo mismo, para nadie es un secreto que al término de resultados deportivos no estamos donde queremos y por eso debe haber un cambio, pero también debe haber una transición, esto no es un tema político de que salgo y me dejo todo, en caso de que se dé la transición, debe ser buena. Acá no es decir quién es el que va a asumir la Federación sino que represente a la mayoría de equipos.

-¿Buscan un perfil más empresarial y delegando en otras personas la parte deportiva?

Sí, tiene que haber un perfil más de negocio, antes el fútbol era más fanáticos y ahora no, ya hemos visto que esto es un negocio, una empresa y que tiene que administrarse como tal, creemos que la persona que esté allí sea idónea a eso, pero más allá de eso que tenga un equipo de trabajo que vaya en tendencias, solo Costa Rica sino otras personas que podamos también copiar ideas.

Nos han bajado de nivel, ya no estamos entre los primeros equipos de Concacaf, nos han ido desplazando, pero ¿qué hemos dejado de hacer para estar ahí y los otros para ir subiendo?