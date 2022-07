Adal Ramones dejó Costa Rica con todo y medalla de campeón y tiene grandes planes para ella

Adal Ramones hasta medalla de campeón con Cartaginés se llevó de la final. Foto: Sergio Alvarado Pol (Sergio Alvarado)

La fiesta del Cartaginés en el estadio Morera Soto fue tan increíble que hasta una celebridad internacional como el mexicano Adal Ramones estaba metido, y el actor y comediante salió con medalla de campeón y todo.

El azteca celebró con todo el título blanquiazul, realmente lo gozó como un fanático más y en medio del jolgorio aprovechamos para preguntarle su opinión de lo vivido en Tiquicia.

“Yo le doy gracias a la institución, a la directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico que me hayan hecho parte de esto tan rápido, diez años yéndole a Cartago y esto se da rápidamente”.

“Respeto mucho a la afición que tienen generaciones de papás, de abuelos, de tíos, hermanos, son los que se merecen esto, yo estoy de agregado, ya ahora me siento un brumoso más”, destacó el comediante.

Fue un directivo de la Federación que metió en la fila cuando estaban esperando las medallas, por eso es que se metió hasta la premiación para llevarse la suya.

“Me la puso y yo le dije, ahh caray, gracias, no me la vayan a cobrar ahora, que me digan al salir del estadio, espérate, son $560, pero no, no, es un regalo muy bonito”, dijo.

Ni con Monterrey que es el equipo desde mi papá y mi familia me dieron medalla, mira adonde vino a pasar” — Adal Ramones

Adal además nos reveló que tiene grandes planes con la medalla, pues tenía claro qué hacer con ese recuerdazo.

“Este medalla es para mi hijo (Diego) que no pudo venir ahora para esta final, sino que vino al otro partido que fue aquí (partido de vuelta final de segunda fase) y en México vimos la transmisión del primer partido de esta final, como no pudo venir se la voy a llevar”, contó

Ramones se sentía tan contento con el detalle que tuvieron los ticos con él, pues ni siquiera en México habían detenido un detalle así con él.

“Ni con Monterrey que es el equipo desde mi papá y mi familia y mira adonde me vino a pasar”, agregó.

En la celebración azul algunos aficionados que pudieron entrar a la cancha lo abrazaban y le decían que fue el amuleto de los de la Vieja Metrópoli para estas finales pues en los dos partidos que estuvo en la Catedral, Cartago celebró.

“Pues mirá, yo nada más vine a disfrutar de esta fiesta que es el fútbol y una gran afición que es la tica, yo estoy agradecido que el equipo me hiciera parte de esto

Para finalizar el expresentador del famoso programa Otro Rollo también reconoció lo hecho por Alajuelense y la manera cómo se comportaron en esta final.

“Fue una gran fiesta y realmente la Liga, todos, se portaron de manera increíble, ellos después de haber perdido una final en su casa se portaron con mucho pundonor y se agradece porque fue una gran fiesta familiar”, finalizó.