Adal Ramones le dio una charla motivacional a los jugadores del Cartaginés (video)

El Cartaginés cada vez más enamora al humorista mexicano Adal Ramones, quien ya está en el país y será el invitado especial de los brumosos en el juego de esta noche ante Alajuelense en el Morera Soto.

Ramones estará en un palco viendo la mejenga de esta noche con la dirigencia del Cartaginés.

A Adal se le ve en un video que difundió el Cartaginés en sus redes, con el presidente, con el cuerpo técnico y también mostraron tomas donde está en un salón dando una charla motivacional a los jugadores. Anoche, en conferencia de prensa en el hotel Double Tree by Hilton Cariari, los brumosos tuvieorn una actividad privada.

El actor contó por qué se hizo aficionado del Cartaginés.

“En el 2018 estuve en una Teletón acá en Costa Rica, me encontraba en el escenario animando con Choché Romano y se empezó a decir que quién le va a Saprissa o quién es de Alajuelense, pero atrás un niño gritaba y no le escuchaba. Pedí que lo dejaran hablar y el niño dijo que le iba a Cartaginés, que era cartaginés y no entendía. Choché me dijo que ese era un equipo que tenía muchísimos años de no ganar”, comentó.

“En ese momento le dije al niño que yo era un cartaginés más”, agregó.