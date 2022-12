Adivinen... ¿saben a quién señalan como responsable del fracaso mundialista?

Para muchos la adivinanza que está en el título es la más sencilla del mundo, otros tendrán que pensar un poquillo, pero se la huelen, solo los ingenuos no saben de quién se trata.

El flamante presidente de la Federación Costarricens de Fútbol, Rodolfo Villalobos, es el señalado y con justa razón, como el culpable. El mismo que sostuvo hasta decir basta a Rónald González como técnico de la Selección Nacional, el que le dio una excelente selección sub23 a un inexperto Douglas Sequeira y el que ya tiene renovado, sin importar lo que pasara en el Mundial, al entrenador Luis Fernando Suárez.

La culminación del proceso dejó un Mundial de altibajos, con una humillante y dolorosa derrota ante España por 7 a 0, un sufrido triunfo ante Japón por la mínima y una decorosa derrota ante Alemania 4 a 2. Pero detrás de todo eso, hay un montón de acontecimientos que dejan ver que las cosas se pudieron hacer mejor y que el tono presidencialista de la gestión Rodolfo Villalobos, incidió en los malos resultados.

Rodolfo Villalobos: “Si todo fuera un desastre, tendría la obligación de irme”

¿Alguien duda que él sea el resonsble? (Rafael Pacheco Granados)

“La Federación es una organización presidencialista donde casi el 80 por ciento de las decisiones son tomadas por Rodolfo. Uno pregunta a otros miembros del Ejecutivo quién tomó tal decisión y no saben, porque fue el presidente, sin consultar nada. Este fracaso se une a los demás que hemos tenido con él” , dijo el exdirigente Noel Ibo Campos.

El camino a Qatar fue atropellado; con Rónald González iniciando proceso, luego con Gustavo Matosas que nos dejó botados (esa no es culpa de Rodolfo) y luego con Suárez, quien luchó contra el tiempo para darle una clasificación casi que milagrosa a Costa Rica en el repechaje. Además, el colombiano eligió jugadores muy jóvenes, algunos ni siquiera preparados para estar en un Mundial y otros demasiado viejos, desgastados y en un nivel futbolístico bajísimo. Suárez no tiene toda la culpa porque a nivel deportivo hizo más de lo que se esperaba.

Pero ante eso, el seleccionador se encontró una mancuerna entre Villalobos y los caudillos de la Tricolor, quienes condicionaron la toma de decisiones. Hasta un chat entre el presi y los jugadores existe y muchas de las decisiones pasan por allí.

Rodolfo Villalobos jaló a correr la maratón de Nueva York y dejó el rancho de la Sele ardiendo Rodolfo Villalobos compartió fotos en sus redes sociales, pero después la

“Rodolfo es astuto, se puso del lado de tres o cuatro líderes de la Sele que son los que manejan el camerino y esa alianza genera efectos negativos a nivel del equipo, porque se han cuestionado mucho situaciones como el papel de Bryan Ruiz, si debía estar o no, por decir una cosa. Eso tiene que desaparecer porque el técnico debe tener independencia en la toma de decisiones, sin consultar el criterio a los jugadores, no al presidente”, expresó el periodista y abogado Amado Hidalgo.

Los jugadores hicieron un gran esfuerzo en el Mundial.

Por supuesto, en la tardanza de elegir al técnico, está la decisión de sostener a Rónald González como entrenador de la Tricolor demasiado tiempo y al mismo Carlos Watson, director de selecciones, en ese momento.

“Esas decisiones son responsabilidad del presidente. Y fue tiempo que se perdió. Se debe apostar por un técnico como Jorge Luis Pinto, inteligente y táctico y quien recorrió todo el país para ver el perfil del jugador y a partir de allí dar identidad al equipo. No tiene que ser él pero con ese perfil y que además ame el país, como Pinto”, dijo Campos.

A la guerra

Villalobos nunca cuestionó a Suárez sobre la falta de fogueos y cuando los buscaron se dieron situaciones extrañas. Una gira a Corea del Sur, un partido de despedida con una sub23 de Nigeria y un fogueo fallido contra Irak que pudo incidir en el rendimiento del primer partido.

Ibo Campos pone el dedo en la llaga. “Rodolfo maneja a la Federación a su antojo, pregúntele a cualquier miembro del comité si sabía algo de los últimos fogueos, o que la empresa era manejada por la familia que representa al entrenador. El que lo sabía era el presidente de la Federación. Él sabe el teje y maneje de los partidos en Corea del Sur y el partido de despedida y, por supuesto, el desastre que pasó con Irak”, contó Ibo.

Eso pudo tener consecuencias a nivel deportivo, añade Campos.

“Exponer a los jugadores ocho horas de viaje, sin comer, en algo influyó en la derrota contra España. Los jugadores nunca se referirán a eso por la gran presentación ante Alemania pero es mérito de ellos. No se pasa de segundas rondas, no se avanza en el fútbol femenino, no se clasifica a mundiales menores”, añadió Campos.

Bryan Ruiz no estaba en nivel futbolístico para el Mundial y la prensa lo hizo ver, pero Rodolfo nunca cuestionó. (JAVIER SORIANO/AFP)

Amado, por su parte, sostiene que eso que ocurrió en Kuwait y en Irak no puede pasar con una selección previo a un Mundial.

“Es responsabilidad completa de la Federación y eso atentó contra el equipo. Esa relación confesa de amistad técnico y presidente no hace bien por la rendición de cuentas y la distancia que debe haber entre presidente y seleccionador no existe. Rodolfo dice a todo que sí y no todo está bien. Debió cuestionar por la falta de fogueos, someterlo a la consideración de la comisión técnica”, añadió Amado.

Hidalgo dice que así como se pide renovación de jugadores porque es sano, también debe existir una renovación de la dirigencia.

La gestión de Rónald González fue mala y Rodolfo lo sostuvo mucho tiempo y ese tiempo se le restó a Luis Fernando Suárez. (Fedefutbol)

“No va a pasar porque los juegos electorales ya empezaron y ya manifestó su deseo de continuar y están las alianzas para mantenerlo. Pero eso no es sano, hemos ido a dos mundiales con él, y no pasamos de la fase de grupo; la femenina cada vez rinde menos, hay un retroceso grave y las menores no clasifican a nada. Es sano que haya ideas nuevas”, concluyó.