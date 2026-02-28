Adrián Chévez, jugador de Liberia, le dedicó un desgarrador mensaje a su papá, a 3 años de su fallecimiento

Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia, publicó un desgarrador mensaje dedicado a su padre, don Adrián, a 3 años de su fallecimiento.

El joven alajuelense recordó a su progenitor, en un día difícil para él, pues reveló que extraña mucho a su papito y le gustaría que viera cómo ha crecido como deportista y ser humano.

LEA MÁS: Entre dificultades y fútbol: la infancia de Adrián Chévez que hoy inspira a muchos chiquillos

Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia, recordó con tristeza a su padre, a 3 años de su fallecimiento. Foto: Instagram Adrián Chévez. ( Foto: Instagram Adrián Chévez./Foto: Instagram Adrián Chévez.)

El mensaje de Adrián Chévez a su papá

Este fue el mensaje que Adrián le dedicó a su padre, en redes sociales:

“Hoy es uno de esos días en que siento que se me derrumba todo, al saber que estás de cumpleaños y que no estás aquí. Te extraño mucho, mi viejo, no sabes lo que desearía que vieras lo que tu hijo ha progresado.

LEA MÁS: Adrián Chévez, convocado a la Selección, tiene un vínculo con Alajuelense y con exjugador manudo

“Ya nada es como antes, todo se siente tan apagado, porque tú eras el que prendía la fiesta siempre. Papito, guíame y protégeme desde donde estés. Te amo”.