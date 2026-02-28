Deportes

Adrián Chévez, jugador de Liberia, le dedicó un desgarrador mensaje a su papá, a 3 años de su fallecimiento

El joven alajuelense recordó a su progenitor, en un día difícil para él, pues contó que lo extraña muchísimo

Por Yenci Aguilar Arroyo

Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia, publicó un desgarrador mensaje dedicado a su padre, don Adrián, a 3 años de su fallecimiento.

El joven alajuelense recordó a su progenitor, en un día difícil para él, pues reveló que extraña mucho a su papito y le gustaría que viera cómo ha crecido como deportista y ser humano.

Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia
Adrián Chévez, jugador del Municipal Liberia, recordó con tristeza a su padre, a 3 años de su fallecimiento. Foto: Instagram Adrián Chévez. ( Foto: Instagram Adrián Chévez./Foto: Instagram Adrián Chévez.)

El mensaje de Adrián Chévez a su papá

Este fue el mensaje que Adrián le dedicó a su padre, en redes sociales:

“Hoy es uno de esos días en que siento que se me derrumba todo, al saber que estás de cumpleaños y que no estás aquí. Te extraño mucho, mi viejo, no sabes lo que desearía que vieras lo que tu hijo ha progresado.

“Ya nada es como antes, todo se siente tan apagado, porque tú eras el que prendía la fiesta siempre. Papito, guíame y protégeme desde donde estés. Te amo”.

Adrián ChévezMunicipal Liberia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

