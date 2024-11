Adrián Chévez, convocado a la Selección, tiene un vínculo con Alajuelense y con exjugador manudo

Adrián Chévez, la sorpresa en la convocatoria de Claudio Vivas para los partidos de la Selección Nacional del 14 y 18 de noviembre ante Panamá, habló con La Teja sobre sus orígenes, su paso por Alajuelense y Carmelita, y su relación con un conocido exjugador del club.

Chévez, de 20 años, es una de las promesas de Santa Ana FC y se ha destacado como uno de los laterales izquierdos más consistentes del torneo.

Adrián Chévez ha destacado con Santa Ana FC. (Santa Ana FC)

Además, ha acumulado 1702 minutos en cancha, contribuyendo a la regla sub21 del campeonato. Nacido en Alajuela, Chévez pasó por las filas de Alajuelense y Carmelita antes de consolidarse en Santa Ana FC.

En aquellos equipos, jugó como defensor central y contención. Con trece hermanos, algunos de los cuales juegan en el popular equipo de canchas abiertas Fluminense del Llano, Chévez se ha forjado en un entorno con tradición futbolística.

El joven también tiene una relación cercana con Allan Oviedo, exjugador de Alajuelense y Herediano, quien fue pareja de su madre. La Teja conversó con Adrián sobre su convocatoria y su vida personal.

- ¿Esperaba ser llamado a la Selección, o fue una completa sorpresa?

- Fue una sorpresa. No sabía que la convocatoria era a esa hora, pensé que era al mediodía. Estaba revisando redes sociales, el Instagram, y vi mi nombre; me dieron ganas de llorar. Estoy ansioso de que ya sea lunes. Voy a dar la vida por la Selección. En ese momento me llamó Johan Salas, el presidente del club, para felicitarme y decirme que era resultado de mi esfuerzo y lo que he hecho en Santa Ana”.

- ¿Cómo evalúa su temporada?

- Buena. He aportado al club, estoy muy agradecido con el técnico que me da la confianza. Me hace feliz poder jugar todos los partidos y contribuir con los minutos en cancha para el equipo.

Adrián Chévez en una reunión familiar con su padre, don Adrián Chévez (qdDg). (Cortesía )

- La posición de lateral izquierdo ha tenido competencia. ¿Cómo ve esa situación?

Será una competencia dura y sana. Hay jugadores grandes como Rónald Matarrita, Bryan Oviedo y Ariel Lassiter que han jugado en esa posición. Son grandes futbolistas, espero en Dios poder jugar algunos minutos.

- ¿Quién es Adrián Chévez y de dónde viene?

Vivo en una urbanización que se llama El Pasito, en el Invu Las Cañas, Alajuela. Estuve cinco años en Alajuelense y tres en Carmelita. Luego, Cristian Oviedo me llamó y logré consolidarme en Santa Ana. Allí tuve la oportunidad de ser campeón en segunda y ahora debutar en primera. Me extendieron el contrato hasta el 2028.

- ¿Su familia tiene antecedentes futbolísticos?

- Mi papá, Adrián Chévez Reyes, falleció hace un año. Muchos nos han confundido con familiares de Wálter Chévez, quien también fue jugador, pero no somos nada. Mi mamá, Karen Soto Guevara, vive en Canoas de Alajuela. Un tío jugó en segunda con Brujas y mi papá también jugó en segunda y el ex de mi mamá, Allan Oviedo, que para mí es como de la familia.

- ¿Con quién vive actualmente?

- Desde los 16 años vivo solo, lo cual es importante para ir creciendo.

- Entonces, si le llega una oferta del extranjero, ¿ya tiene habilidades para vivir solo?

- Sí, sé cocinar y hacer mis cosas. Es bueno por si uno llega a ser legionario.

- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

- Ahorita estoy en clases de inglés. Me gusta ver series de fútbol y leer de vez en cuando.

- ¿Cuántos hermanos tiene?

- Un montón, trece en total. Mi papá tuvo diez hijos y mi mamá cuatro, pero solo yo soy de ambos. Algunos de mis hermanos juegan en el Fluminense del Llano de Alajuela y voy a llevar a mi sobrino, Darshan Gamboa, a las ligas menores de Santa Ana FC. Cuando estaba en ligas menores, a veces iban a verme y era buena barra.

¿Por qué no siguió en la Liga?

-Fue una decisión mía que tomé porque creía que no iba a crecer y por la estatura sería complicado (mide 1,78)

- ¿Jugaría con Alajuelense si lo llaman de nuevo, o con Saprissa o Herediano?

- Esas cosas las dejo en el tiempo de Dios.