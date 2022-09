Adriana Hernández: Periodista tuvo que “sostener” larga transmisión durante Mundial Sub-20

El rayo que cayó en el Estadio Nacional y el sostener un par de transmisiones por aproximadamente una hora son parte de las inolvidables experiencias que le dejó a Adriana Hernández la cobertura del Mundial Femenino Sub-20 que se celebró en nuestro país.

Adriana tiene 30 años y labora en periodismo deportivo desde el 2011, cuando inició en el desaparecido Canal 9.

Ella, para la Copa Mundial en el país, formó parte de un gran equipo de trabajo femenino que completaron Melissa Alvarado y Mónica Malavassi.

-¿En cuántos partidos le tocó trabajar?

De los 32 partidos me tocaron 16 en Teletica y 2 en TD+ y algunos en la revista, más de 18. Fue una experiencia espectacular, estar en un evento FIFA es otra cosa, es una cobertura diferente en los detalles técnicos, en la logística, dónde puede estar uno y dónde no, las indicaciones de la gente de prensa, la totalidad de minutos que se puede salir en cámara, por más derechos que teníamos, solo disponíamos de algunos minutos de presencia en cámara, lo demás se comunica en off.

Adriana Hernández hizo el trabajo de cancha en el Mundial.

- ¿Qué situaciones recuerda con especial cariño?

En los tres partidos de la Sele me tocó ser la periodista encargada de la entrevista flash post partido, que eran las que salían a nivel mundial. Fueron experiencias nuevas, bonitas, se aprende mucho y se tiene mucho contacto con personas de FIFA que te agregan a ese conocimiento.

- Luego de una labor tan intensa, ¿cómo se siente?

Contenta, complacida, las transmisiones salieron bien, con el equipo de siempre, Melissa Alvarado, Mónica Malavassi, Daniel Quirós, Pablo Segura, Juan Carlos Solano (que narraban) todos son compañeros, amigos y con todos había trabajado, por eso nos entendemos bien. Además, trabajar de forma presencial es otra cosa, por ejemplo, con la radio cubrí partidos de Rusia, pero desde acá, no es igual. Ahora nos encargamos de buscar estadística, datos, temas.

-Un partido se suspendió por un aguacero y sostuvieron transmisión un montón de tiempo, eso no es fácil...

Melissa, Adriana y Mónica formaron un equipo de lujo. (Facebook)

El sábado 13 cuando jugaban Brasil - Australia y luego en la noche, Costa Rica - España, ese de Brasil se suspendió y estuvimos hora quince minutos sosteniendo transmisión porque FIFA tiene protocolos muy estrictos y había rayería.

Ese día desde producción nos dijeron que había que sostener. Por dicha, sabíamos, teníamos material recaudado, habíamos estudiado las selecciones y pese a que estaba empezando, el material nos dio para hacerlo. Recibimos comentarios positivos, no solo ese día. También me tocó el jueves 11, el Francia-Nigeria en el Nacional, que en un video salió un rayo que cayó en el estadio. Lo suspendieron 58 minutos y tuvimos que sostener la transmisión. Luego, el domingo 14 el Corea del Sur-Nigeria no empezó en punto, el partido se atrasó y también debimos sostener, pero antes del inicio del juego.

-¿Ninguna ha manifestado el deseo de narrar?

- Vieras que no, lo hemos comentado y en su momento los jefes han querido a alguna mujer, pero nosotras no.

- ¿Qué fue lo que más le gustó del Mundial?

La experiencia que me dejó, me quedo con eso, el conocimiento, tener en el curriculum, mi primer experiencia mundialista y desde otro aspecto, el ambiente fue espectacular, se vivió en familia, había muchos niños, era la gente en grupo. El fútbol femenio es diferente, no se escucha tanta rivalidad.

Ver la final en cancha, lo mejor que le pasó a Adriana. (FIFA)

-Ustedes tenían los derechos, pero el post juego no fue trabajado tan ampliamente, ¿era esa la política del canal?

No, era lo que permitía FIFA. En cancha, sólo se pueden hacer reportes detrás del marco, me quedaba todo el partido en una silla que me brindaba FIFA, no se podìa estar de pie y en el post partido, en los tres partidos de la selección, me hizo gracia que hice la entrevista flash y luego en la zona mixta solo se podía grabar y los encargados de prensa de los equipos le iban pasando a uno a los jugadores. Las entrevistas flash duran 60 segundos, demasiado rápido y uno está con una persona de la FIFA que cuando le toca a uno el hombro, ya se acabó.

-¿Cuál fue el momento más feliz?

Estar en la final, dar toda los detalles que pasaban, ver cómo entregan los premios, no estaba cerca del escenario, pero hacer esa narrativa y comentar fue muy lindo y el juego de pólvora.

-¿Y el más incómodo?

No hubo, quizás cuando cayó la rayería, fue exagerado. Era tal la lluvia que pese a estar en la parte alta del estadio, se nos empaparon los papeles a Juan Carlos Solano, que narraba ese día y a mí y fue cuando sostuvimos la transmisión 58 minutos. Luego no sabíamos ni cómo se llamaban las jugadoras, porque lo que apuntamos se mojó.